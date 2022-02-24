https://sputnik-georgia.ru/20220224/pervye-litsa-gruzi-prokommentirovali-situatsiyu-s-ukrainoy-264746555.html

Первые лица Грузии прокомментировали ситуацию с Украиной

Первые лица Грузии прокомментировали ситуацию с Украиной

В Грузии заявили о недопустимости полномасштабного конфликта на Украине 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T13:24+0400

2022-02-24T13:24+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Первые лица Грузии назвали неприемлемой военную операцию России на территории Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал события на Украине "вопиющим нарушением международного порядка" и призвал международное сообщество применить все возможные меры во избежание дальнейшей военной эскалации. Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал международное сообщество "предпринять эффективные и решительные шаги", чтобы предотвратить полномасштабный конфликт на Украине. В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, грузия, владимир путин, шалва папуашвили, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022