Подруга Беллы Хадид и блогер: с кем встречается The Weeknd?

Что известно о новой девушке знаменитого поп-музыканта - рассказали зарубежные СМИ

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Американский поп-музыкант The Weekend закрутил новый роман, но не с Анджелиной Джоли: его девушкой стала Сими Хандра. Недавно The Weeknd застукали целующимся с лучшей подругой его бывшей возлюбленной Беллы Хадид. Девушку зовут Сими Хандра, и она была приглашена на день рождения исполнителя в Вегасе. Пара не скрывала своих чувств на публике, смущая всех присутствующих горячими объятиями. Что же известно о новой девушке The Weeknd? Сими Хандра - блогер и давняя подруга Беллы Хадид. Девушки разругались и отписались друг от друга после того, как Сими начала общаться с музыкантом. Хандра родилась в Саудовской Аравии, ее папа состоятельный бизнесмен, а мама владелица знаменитого бутика. У девушки есть сестра-близнец по имени Хейз, с которой они вместе покоряли модный мир и устраивали диджей-сеты на вечеринках знаменитостей. Также они создали свой бренд косметики - Simihaze Beauty. "Мы красимся не для того, чтобы стать красивее. Это больше про творчество, про эксперименты. А красота идет изнутри, в то время как мейкап добавляет уверенности в себе", - рассказывают сестры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

