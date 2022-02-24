https://sputnik-georgia.ru/20220224/premer-pri-gruzinskoy-mechte-tseny-rastut-medlennee-264765172.html

Премьер: при "Грузинской мечте" цены растут медленнее

Премьер: при "Грузинской мечте" цены растут медленнее

Коммунальные услуги во время правления "Грузинской мечты" в целом выросли на 29%, а при прежней власти – на 75%, сказал премьер 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T23:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. При правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" темп роста цен в Грузии замедлился, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Вопрос роста цен - один из самых актуальных в Грузии на данный момент. Годовая инфляция в Грузии в январе составила 13,9%, при целевом показателе 3%. Среди причин высокой инфляции называются провалы в цепи поставок и логистические проблемы из-за пандемии. Цены на продовольствие в мире выросли на 28%, подорожали энергоносители.При этом он отметил, что цены также выросли и на коммунальные услуги."Коммунальные услуги в наше время в целом выросли на 29%, а при прежней власти – на 75%", - сказал Гарибашвили.В то же время он отметил, что власти делают все возможное для борьбы с высокими ценами, но рост цен на мировом рынке от них не зависит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, инфляция