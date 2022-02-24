https://sputnik-georgia.ru/20220224/prosrochennye-lekarstva-i-korm-v-gruzii-oshtrafovany-12-veterinarnykh-obektov-264708281.html

Просроченные лекарства и корм: в Грузии оштрафованы 12 ветеринарных объектов

Просроченные лекарства и корм: в Грузии оштрафованы 12 ветеринарных объектов

Инспекторы Национального агентства продовольствия проверяют зоомагазины, аптеки и клиники 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии оштрафовали 12 ветеринарных объектов за хранение просроченных препаратов и нарушение правил реализации.Как сообщает пресс-служба агентства, специалисты продолжают проверку ветеринарных объектов – аптек, клиник и зоомагазинов по всей стране.В регионах Гурия и Аджарии инспекторы проверили 49 объектов, большая часть из них удовлетворяет установленным требованиям. Восемь ветеринарных объектов оштрафовали в Батуми, а четыре – в Гурии.Инспекторы планируют проверить все ветеринарные объекты страны и увеличить количество инспектирований.Как отмечают в Национальном агентстве продовольствия, подобные проверки помогают выявить и изъять из сети некачественные и просроченные препараты, а также защитить интересы населения и фермеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, гурия, аджария, ветеринары