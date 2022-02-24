https://sputnik-georgia.ru/20220224/put-molodogo-posla-gruzii-ot-londona-do-kembridzha-ili-odnazhdy-v-velikobritanii-264739112.html

Путь молодого посла Грузии от Лондона до Кембриджа, или Однажды в Великобритании

Путь молодого посла Грузии от Лондона до Кембриджа, или Однажды в Великобритании

Сегодня много говорят о том, каким должен быть лидер будущего Грузии, и зачастую разговоры ограничиваются общими формулировками 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T12:24+0400

2022-02-24T12:24+0400

2022-02-24T12:24+0400

грузины за рубежом

грузия

общество

великобритания

аналитика

англия

лондон

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262910347_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c8413e5d7dbaca4c7614fd6d5eee5f78.jpg

Наш нынешний герой рубрики "Грузины за рубежом" – человек, который, можно сказать, объединяет в себе все те качества, которыми должна обладать личность, кому в будущем можешь доверить судьбу своей страны. Кесария Какабадзе уже сделала на это заявку в 22-летнем возрасте.Началом личностного развития считает математическую школу имени Комарова. Затем была зачислена в довольно престижный университет Эксетера. В настоящее время она – магистр финансовых технологий и учебу продолжает в Великобритании. Параллельно работает в международной аудиторской фирме Big4, где вовлечена в технологический проект. Наверное, нелегко в ведущем британском университете быть исследователем-магистром и работать в компании такого высокого уровня. Однако, как она сама говорит, на всех этапах жизни ей помогают обретенные в школе Комарова упорство и выносливость.– "Комаровцы" вообще отличаются творческими инициативами, а в вас какие качества сформировала эта школа?– Я считаю, что истоки моего развития связаны именно с этой школой. Она приучила меня к трудолюбию, развила упорство, целеустремленность, выносливость, что в будущем очень отразилось на мне как личности. Самый большой мешающий фактор для людей – это когда мы считаем, что у нас много времени, и дело, которое нужно сделать сегодня, можем перенести на завтра. В комаровской школе "завтра" не существовало. Все нужно было делать здесь и сейчас. Все свои новые занятия я рассматриваю как первую инициативу, будто до сих пор ничего не было и после этого тоже не будет. Такой подход помогает мне полностью осваивать собственный ресурс, не отступать и никогда не получать отказ. Наряду с образованием крайне важен и опыт. Соответственно, после успешного окончания учебы в Манчестерском колледже я работала в Национальном банке Грузии, в Департаменте финансовой стабильности, чтобы академическое образование обогатилось практикой.– Почему вы остановили выбор на Эксетерском университете?– Этот вуз – член лучших университетов Russell Group. В этой группе объединены Оксфордский и Кембриджский университеты. Вместе с тем, он входит в десятку лучших университетов по финансам и компьютерным наукам. Несмотря на все его регалии, я все же думаю, что образование как таковое возможно получить в любой точке мира. Но если меня спросите, для чего я уехала учиться так далеко от моей родины, если образование можно получить везде, то я отвечу, что помимо образования я искала те свойства и опыт, которые дала мне учеба в Англии.– О чем речь?– Жизнь в Великобритании показала мне, что для развития и продвижения индивида разность мнений имеет решающее значение. Что касается свойств, которые я здесь приобрела, то это самостоятельность, ответственность.Каждая новая инициатива, которой я закладываю основу, связана с апробированными в Англии возможностями. Эти знания и навыки я стараюсь использовать для развития нашей страны. Я считаю, что основа развития проходит через быстрое технологическое развитие, инновационные идеи. Поэтому я основала в Грузии Молодежную ассоциацию финансовых технологий, где объединятся как грузинские, так и иностранные молодые специалисты. Мы постараемся поддержать растущее технологическое развитие Грузии и стран Восточной Европы – будь то в виде лекций, сессий или практической помощи.– Как молодой посол Грузии какие задачи вы поставили себе?– Моей главной задачей была популяризация грузинской культуры, защита национальных интересов страны, создание сети друзей и общение с представителями грузинской диаспоры. В этом направлении мной было проведено множество мероприятий, осуществлено немало проектов.– Знаю, что вам присвоена стипендия "Лидеров будущего". Каким должен быть лидер будущего?– Лидер будущего Грузии должен быть независимым, целеустремленным, обладать национальным духом, хорошо разбираться в политических и технологических мировых новшествах. При этом он может быть не согласен с чужим мнением, но его уважать. Он не поляризован и может сказать "нет", но сам в ответ отказ не получает. Когда я характеризую лидера будущего в реальности Грузии, то вспоминаю своих сверстников, которых в стране сегодня немало. Просто им через несколько лет должна быть предоставлена возможность, чтобы они сумели для собственной страны предпринимать реальные шаги.– Понятно, то, чего вы достигли в своем возрасте, стало результатом неустанного труда и постоянного развития. Хочу задать вопрос таким образом: как не стать успешным?– Герберт писал, что секрет того, как не достичь успеха состоит в стараниях угодить всем. Я бы добавила – кроме себя. Делайте то, что любите, поскольку жизнь слишком коротка для того, чтобы делать то, что не любишь. Дело, совершаемое с любовью, обязательно приведет к успеху.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

великобритания

англия

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Теона Гогниашвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22975/95/229759509_0:0:2105:2105_100x100_80_0_0_0f49d445da497bb9200d49603e0b6eb2.jpg

Теона Гогниашвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22975/95/229759509_0:0:2105:2105_100x100_80_0_0_0f49d445da497bb9200d49603e0b6eb2.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Теона Гогниашвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22975/95/229759509_0:0:2105:2105_100x100_80_0_0_0f49d445da497bb9200d49603e0b6eb2.jpg

грузины за рубежом, грузия, общество, великобритания, аналитика, англия, лондон, интервью