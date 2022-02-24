https://sputnik-georgia.ru/20220224/putin-obyavlyaet-o-nachale-voennoy-operatsii-v-donbasse---video-264731931.html
Путин объявляет о начале военной операции в Донбассе – видео
Путин объявляет о начале военной операции в Донбассе – видео
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Смотрите в видео его заявление 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T08:45+0400
2022-02-24T08:45+0400
2022-02-24T09:31+0400
видео
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владимир путин
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Глава Российского государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации."Ее цель (спецоперации России) – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", – сказал Путин.По словам президента РФ, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны. "Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать", – сказал Путин.Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава Российского государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.В основе политики России – свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, заявил президент РФ. "Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", – сказал он.Путин напомнил, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны, людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь.
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, украина, донбасс, видео
Путин объявляет о начале военной операции в Донбассе – видео
08:45 24.02.2022 (обновлено: 09:31 24.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Смотрите в видео его заявление
Глава Российского государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
"Ее цель (спецоперации России) – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", – сказал Путин.
По словам президента РФ, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны. "Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать", – сказал Путин.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава Российского государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.
В основе политики России – свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, заявил президент РФ. "Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", – сказал он.
Путин напомнил, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны, людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь.