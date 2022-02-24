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Путин рассказал, что будет с российской экономикой - видео
Путин рассказал, что будет с российской экономикой - видео
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с российскими предпринимателями. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы развития и будущего российского... 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T22:14+0400
2022-02-24T22:14+0400
2022-02-24T22:26+0400
владимир путин
россия
украина
конфликты
бизнес
экономика
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Владимир Путин заявил участникам встречи, что решение о начале военной операции в Донбассе было вынужденным. "У нас просто не оставалось другого выхода", - отметил российский лидер. Он призвал представителей бизнеса поддержать государство и вместе искать такие решения, которые поведут страну вперед. "Россия продолжает оставаться частью мировой экономики", - отметил Путин.
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владимир путин, россия, украина, конфликты, бизнес, экономика, видео
Путин рассказал, что будет с российской экономикой - видео
22:14 24.02.2022 (обновлено: 22:26 24.02.2022) Подписаться на
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с российскими предпринимателями. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы развития и будущего российского бизнеса
Владимир Путин заявил участникам встречи, что решение о начале военной операции в Донбассе было вынужденным. "У нас просто не оставалось другого выхода", - отметил российский лидер. Он призвал представителей бизнеса поддержать государство и вместе искать такие решения, которые поведут страну вперед. "Россия продолжает оставаться частью мировой экономики", - отметил Путин.