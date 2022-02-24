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Россавиация приостановила полеты в 12 южных аэропортов
Россавиация приостановила полеты в 12 южных аэропортов
Полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T10:55+0400
2022-02-24T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) приостановило полеты в 12 южных аэропортов из-за осложнения обстановки на Украине Решение было принято после того, как президент РФ Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.В частности, приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя, передает РИА Новости.Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь, отмечает Росавиация."Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты", – говорится в сообщении.Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>Президент Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, украина, росавиация, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россавиация приостановила полеты в 12 южных аэропортов
10:55 24.02.2022 (обновлено: 11:03 24.02.2022) Подписаться на
Полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) приостановило полеты в 12 южных аэропортов из-за осложнения обстановки на Украине
Решение было принято после того, как президент РФ Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
В частности, приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя, передает РИА Новости
.
"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года", – говорится в сообщении.
Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь, отмечает Росавиация.
"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты", – говорится в сообщении.
Ранее радио Sputnik сообщило
, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.
Президент Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
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