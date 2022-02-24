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Россия готовилась к введению Западом санкций - Путин
Россия готовилась к введению Западом санкций - Путин
Президент России провел встречу с бизнесменами 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T21:54+0400
2022-02-24T21:54+0400
2022-02-24T22:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готовилась к реакции Запада на решение российской стороны по Украине, сообщает РИА Новости. Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.По его словам, все, что сейчас происходит на Украине, - это вынужденная мера. России, по его словам, не оставили никаких шансов поступить иначе.Страны Евросоюза, а также США уже начали делать заявления о введении санкций против России. В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, новости, в мире, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия готовилась к введению Западом санкций - Путин
21:54 24.02.2022 (обновлено: 22:08 24.02.2022) Подписаться на
Президент России провел встречу с бизнесменами
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готовилась к реакции Запада на решение российской стороны по Украине, сообщает РИА Новости
.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"Мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики", - сказал Путин на встрече с бизнесменами.
По его словам, все, что сейчас происходит на Украине, - это вынужденная мера. России, по его словам, не оставили никаких шансов поступить иначе.
Страны Евросоюза, а также США уже начали делать заявления о введении санкций против России.
В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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