https://sputnik-georgia.ru/20220224/rossiya-gotovilas-k-vvedeniyu-zapadom-sanktsiy---putin-264763135.html

Россия готовилась к введению Западом санкций - Путин

Россия готовилась к введению Западом санкций - Путин

Президент России провел встречу с бизнесменами 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T21:54+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готовилась к реакции Запада на решение российской стороны по Украине, сообщает РИА Новости. Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.По его словам, все, что сейчас происходит на Украине, - это вынужденная мера. России, по его словам, не оставили никаких шансов поступить иначе.Страны Евросоюза, а также США уже начали делать заявления о введении санкций против России. В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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украина, новости, в мире, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022