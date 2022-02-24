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Российские дипломаты покинули Украину
Российские дипломаты покинули Украину
Российская дипмиссия выполнила все необходимые эвакуационные мероприятия 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Все российские дипломаты покинули Украину, сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко.Решение было принято после того, как президент РФ Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.Он подчеркнул, что российские дипломаты уехали из посольства в Киеве, а также генеральных консульств в Одессе, Харькове, Львове. Голенко уточнил, что в данный момент он также уже находится на территории Российской Федерации. Отвечая на вопрос об имуществе в загранучреждениях РФ он отметил, что в этой связи "были выполнены все необходимые эвакуационные мероприятия".Во вторник МИД России заявил, что в ближайшее время эвакуирует персонал российских загранучреждений на Украине.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>Президент Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, новости, украина, мид россии, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022
Российские дипломаты покинули Украину
12:09 24.02.2022 (обновлено: 12:28 24.02.2022) Подписаться на
Российская дипмиссия выполнила все необходимые эвакуационные мероприятия
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Все российские дипломаты покинули Украину, сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко.
Решение было принято после того, как президент РФ Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
"Все российские дипломаты покинули Украину", – сказал Голенко РИА Новости.
Он подчеркнул, что российские дипломаты уехали из посольства в Киеве, а также генеральных консульств в Одессе, Харькове, Львове. Голенко уточнил, что в данный момент он также уже находится на территории Российской Федерации.
Отвечая на вопрос об имуществе в загранучреждениях РФ он отметил, что в этой связи "были выполнены все необходимые эвакуационные мероприятия".
Во вторник МИД России заявил, что в ближайшее время эвакуирует персонал российских загранучреждений на Украине.
Президент Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
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