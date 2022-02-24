https://sputnik-georgia.ru/20220224/rossiyskoe-sudno-sgv-flot-popalo-pod-obstrel-ukrainskikh-voennykh---video-264763338.html

Российское судно SGV-FLOT попало под обстрел украинских военных - видео

Российское судно SGV-FLOT попало под обстрел украинских военных - видео

ФСБ России показала видео повреждений российского судна SGV-FLOT в Азовском море. Ранее оно подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских военных 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T21:57+0400

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По последним данным, в результате обстрела на судне вспыхнул пожар. Один из членов команды получил ранение. Кроме SGV-FLOT, под ракетный удар также попало еще одно судно - SERAPHIM SAROVSKIY. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса после того, как просьбу о помощи Москве направили лидеры ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала несколько дней назад.

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