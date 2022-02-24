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Российское судно SGV-FLOT попало под обстрел украинских военных - видео
Российское судно SGV-FLOT попало под обстрел украинских военных - видео
ФСБ России показала видео повреждений российского судна SGV-FLOT в Азовском море. Ранее оно подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских военных 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T21:57+0400
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По последним данным, в результате обстрела на судне вспыхнул пожар. Один из членов команды получил ранение. Кроме SGV-FLOT, под ракетный удар также попало еще одно судно - SERAPHIM SAROVSKIY. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса после того, как просьбу о помощи Москве направили лидеры ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала несколько дней назад.
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видео, мультимедиа, россия, конфликты, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео

Российское судно SGV-FLOT попало под обстрел украинских военных - видео

21:57 24.02.2022 (обновлено: 22:06 24.02.2022)
© video: Sputnik
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ФСБ России показала видео повреждений российского судна SGV-FLOT в Азовском море. Ранее оно подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских военных
По последним данным, в результате обстрела на судне вспыхнул пожар. Один из членов команды получил ранение. Кроме SGV-FLOT, под ракетный удар также попало еще одно судно - SERAPHIM SAROVSKIY.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса после того, как просьбу о помощи Москве направили лидеры ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала несколько дней назад.
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