https://sputnik-georgia.ru/20220224/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-uverenno-obygrala-severnuyu-makedoniyu-264763456.html

Сборная Грузии по баскетболу уверенно обыграла Северную Македонию

Сборная Грузии по баскетболу уверенно обыграла Северную Македонию

Следующий отборочный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 27 февраля и вновь сыграет с Северной Македонией 24.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу в отборочном матче ЧМ-2023 обыграла в Тбилиси команду Северной Македонии со счетом 91:70.Самым результативным игроком в составе победителей стал натурализованный американец Тэд Макфадден, набравший 26 очков. Также необходимо отметить, что еще четыре баскетболиста сборной Грузии преодолели отметку в 10 набранных очков. Это – Георгий Шермадини (20), Каха Джинчарадзе (12), Дуда Санадзе (11) и Михаил Беришвили (10).После этой победы сборная Грузии временно вышла на первое место в группе "G". В активе подопечных Ильяса Зуроса две победы и одно поражение. Чуть позже в этой же группе Испания на своем паркете примет Украину и, скорее всего, вновь обойдет Грузию в турнирной таблице.Следующий отборочный мачт ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 27 февраля и вновь сыграет с Северной Македонией. Эта встреча состоится в Скопье.В следующий квалификационный раунд ЧМ-2023 выходят по три лучшие сборные из каждой группы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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