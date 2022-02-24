https://sputnik-georgia.ru/20220224/smi-dzhennifer-lourens-vpervye-stala-mamoy-264738185.html

СМИ: Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

СМИ: Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Звезда "Голодных игр" пока что не подтвердила, что родила первенца. Но за нее это сделали источники из окружения

2022-02-24T11:44+0400

2022-02-24T11:44+0400

2022-02-24T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Новость о том, что актриса Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой попала в СМИ – об этом рассказали источники из окружения актрисы. Лоуренс ведет очень закрытый образ жизни и редко говорит о личном. Осенью 2021 года стало известно, что актриса и ее муж-галерист Кук Марони ожидают ребенка. И эта новость попала в СМИ только благодаря представителям звезды. А вот 24 февраля стало известно, что Лоуренс родила малыша. Об этом сообщили репортеры известного издания TMZ. Журналисты не стали делиться секретными подробностями и лишь сообщили, что роды прошли в одной из клиник Лос-Анджелеса. Несколько СМИ попытались получить комментарий от актрисы, но Лоуренс и ее семья предпочли сохранить молчание и не стали комментировать волнующую новость. Источники сообщили, что актриса все еще находится в больнице, а поклонники приготовились к тому, чтобы поздравить счастливую Дженнифер с пополнением. Но если вспомнить, что актриса полгода скрывала беременность, вряд ли она расскажет о ребенке в ближайший месяц.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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дженнифер лоуренс, зарубежные звезды, шоу-бизнес