https://sputnik-georgia.ru/20220224/sud-nad-saakashvili-aktsiya-natsdvizheniya-v-podderzhku-eks-prezidenta---video-264752041.html

Суд над Саакашвили: акция "Нацдвижения" в поддержку экс-президента - видео

Суд над Саакашвили: акция "Нацдвижения" в поддержку экс-президента - видео

В тбилисском городском суде в четверг прошел новый судебный процесс по делу Михаила Саакашвили. Смотрите в видео Sputnik, как его сторонники во время заседания... 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T14:54+0400

2022-02-24T14:54+0400

2022-02-24T14:54+0400

видео

мультимедиа

возвращение и арест саакашвили

видео-новости из грузии

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На этот раз сторонников Михаила Саакашвили и активистов "Единого нацдвижения" во дворе суда собралось не так много. Однако соратники экс-президента и представители ЕНД находились у суда все то время, пока шел судебный процесс. Акция прошла без происшествий, вход в здание был оцеплен усиленными нарядами патрульной полиции.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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