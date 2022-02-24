https://sputnik-georgia.ru/20220224/sud-nad-saakashvili-aktsiya-natsdvizheniya-v-podderzhku-eks-prezidenta---video-264752041.html
Суд над Саакашвили: акция "Нацдвижения" в поддержку экс-президента - видео
Суд над Саакашвили: акция "Нацдвижения" в поддержку экс-президента - видео
В тбилисском городском суде в четверг прошел новый судебный процесс по делу Михаила Саакашвили. Смотрите в видео Sputnik, как его сторонники во время заседания... 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T14:54+0400
2022-02-24T14:54+0400
2022-02-24T14:54+0400
видео
мультимедиа
возвращение и арест саакашвили
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/18/264751703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3afe43e1d8bc929ac5e90d0b9e5de20c.jpg
На этот раз сторонников Михаила Саакашвили и активистов "Единого нацдвижения" во дворе суда собралось не так много. Однако соратники экс-президента и представители ЕНД находились у суда все то время, пока шел судебный процесс. Акция прошла без происшествий, вход в здание был оцеплен усиленными нарядами патрульной полиции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/18/264751703_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_91753046749a658ca00e03e5e30cb0d2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, видео-новости из грузии, видео
Суд над Саакашвили: акция "Нацдвижения" в поддержку экс-президента - видео
Подписаться на
В тбилисском городском суде в четверг прошел новый судебный процесс по делу Михаила Саакашвили. Смотрите в видео Sputnik, как его сторонники во время заседания проводили акцию протеста во дворе суда.
На этот раз сторонников Михаила Саакашвили и активистов "Единого нацдвижения" во дворе суда собралось не так много. Однако соратники экс-президента и представители ЕНД находились у суда все то время, пока шел судебный процесс. Акция прошла без происшествий, вход в здание был оцеплен усиленными нарядами патрульной полиции.