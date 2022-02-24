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Тбилиси и Измир свяжут регулярные авиарейсы
Тбилиси и Измир свяжут регулярные авиарейсы
Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T09:01+0400
2022-02-24T09:01+0400
2022-02-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines приступает к выполнению регулярных полетов из Измира в Тбилиси.Как говорится в сообщении Агентства гражданской авиации, полеты по маршруту Измир-Тбилиси-Измир будут выполняться с 4 мая до 29 октября включительно два раза в неделю – по средам и воскресеньям.Агентство гражданской авиации уже выдало разрешение на оперирование по указанному маршруту.Правительство Грузии приняло решение восстановить регулярное авиасообщение с 1 февраля. Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года.Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен несколько раз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, туризм, новости, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии, турция
Тбилиси и Измир свяжут регулярные авиарейсы
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Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines приступает к выполнению регулярных полетов из Измира в Тбилиси.
Как говорится в сообщении
Агентства гражданской авиации, полеты по маршруту Измир-Тбилиси-Измир будут выполняться с 4 мая до 29 октября включительно два раза в неделю – по средам и воскресеньям.
Агентство гражданской авиации уже выдало разрешение на оперирование по указанному маршруту.
Правительство Грузии приняло решение восстановить регулярное авиасообщение с 1 февраля. Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года.
Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен несколько раз.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.