https://sputnik-georgia.ru/20220224/uchenye-otkryli-sensatsionnyy-sposob-pokhudeniya-264685785.html

Ученые открыли сенсационный способ похудения

Ученые открыли сенсационный способ похудения

Похудеть хотят многие, но вот прилагать для этого усилия - не очень. Для таких людей есть хорошая новость!

2022-02-24T06:06+0400

2022-02-24T06:06+0400

2022-02-24T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Американские ученые открыли сенсационный способ похудения без традиционных диет и изнурительных тренировок – похудеть можно без лишних усилий во сне, если четко соблюдать режим дня.Как выяснили ученые из Медицинской школы Гарварда, организм, находясь в состоянии покоя вечером, сжигает на 10% килокалорий больше, чем в утреннее время. Однако при условии, что биологический ритм человека будет совпадать с фактическим временем суток.В эксперименте участвовали семь добровольцев, у которых не было возможности следить за реальным временем. Более месяца они жили в состоянии покоя в лаборатории без окон, не получая никакой нагрузки. А ученые регулировали режим дня участников исследования, периодически отодвигая время сна.По результатам эксперимента, если человек, нарушая режим дня, ложится спать в разное время, то различие в наступлении фактического и биологического вечера постоянно колеблется. И в результате биологический вечер наступает в неблагоприятное для сжигания калорий время суток.По словам ученых, если биологический и фактический вечер совпадают, тогда человеческий организм без особых усилий сжигает каждый час около половины грамма жира.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

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Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

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