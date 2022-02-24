https://sputnik-georgia.ru/20220224/ukraina-pereshla-na-voennoe-polozhenie-264733821.html

Украина перешла на военное положение

Украина перешла на военное положение

Ситуация на Украине обострилась после того, как Россия признала суверенитет самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T09:35+0400

2022-02-24T09:35+0400

2022-02-24T10:35+0400

украина

война

в мире

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина ввела военное положение, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в Telegram, сообщает РИА Новости.Ранее в четверг президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>Президент Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, война, в мире