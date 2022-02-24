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Украина перешла на военное положение
Украина перешла на военное положение
Ситуация на Украине обострилась после того, как Россия признала суверенитет самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T09:35+0400
2022-02-24T09:35+0400
2022-02-24T10:35+0400
украина
война
в мире
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина ввела военное положение, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в Telegram, сообщает РИА Новости.Ранее в четверг президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>Президент Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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украина, война, в мире
Украина перешла на военное положение
09:35 24.02.2022 (обновлено: 10:35 24.02.2022) Подписаться на
Ситуация на Украине обострилась после того, как Россия признала суверенитет самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik.
Украина ввела военное положение, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в Telegram, сообщает РИА Новости.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
"Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", – сказал Зеленский.
Ранее радио Sputnik сообщило
, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.
Президент Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
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