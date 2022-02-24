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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Решение принято после начала специальной военной операции в Донбассе 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T13:45+0400
2022-02-24T13:45+0400
2022-02-24T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
13:45 24.02.2022 (обновлено: 13:56 24.02.2022) Подписаться на
Решение принято после начала специальной военной операции в Донбассе
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости
.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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