https://sputnik-georgia.ru/20220224/ukraina-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-rossiey-264747709.html

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Решение принято после начала специальной военной операции в Донбассе 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T13:45+0400

2022-02-24T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022