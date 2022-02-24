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В ближайшие дни погода в Грузии ухудшится
В ближайшие дни погода в Грузии ухудшится
После нескольких по-весеннему теплых солнечных дней в Грузии ожидаются дожди, в горах снег, на море шторм 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T16:28+0400
2022-02-24T16:28+0400
2022-02-24T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни.По информации Национального центра окружающей среды, со второй половины дня 25 до утра 27 февраля (в основном в западной части страны) ожидается дождь, в высокогорье снег, местами обильный. Временами будет дуть сильный ветер, ожидается туман.На море возможен 3-4-балльный шторм.Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках в Западной Грузии и спровоцировать оползни в горных районах страны, предупреждают синоптики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода
В ближайшие дни погода в Грузии ухудшится
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После нескольких по-весеннему теплых солнечных дней в Грузии ожидаются дожди, в горах снег, на море шторм
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни.
По информации
Национального центра окружающей среды, со второй половины дня 25 до утра 27 февраля (в основном в западной части страны) ожидается дождь, в высокогорье снег, местами обильный. Временами будет дуть сильный ветер, ожидается туман.
На море возможен 3-4-балльный шторм.
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках в Западной Грузии и спровоцировать оползни в горных районах страны, предупреждают синоптики.
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