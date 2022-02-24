https://sputnik-georgia.ru/20220224/v-gruzii-gotovyatsya-vvesti-ogranicheniya-po-azartnym-igram-264712801.html

В Грузии готовятся ввести ограничения по азартным играм

В Грузии готовятся ввести ограничения по азартным играм

Власти Грузии уже разработали список лиц, попадающих под запрет азартных онлайн-игр 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T07:01+0400

2022-02-24T07:01+0400

2022-02-24T07:01+0400

грузия

общество

новости

ираклий гарибашвили

минфин грузии

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Власти Грузии определили список лиц, которым запрещено играть в азартные игры и разрешили операторам онлайн-казино и тотализаторов блокировать их аккаунты.В соответствии со вступающими в силу поправками, с 1 марта участвовать в азартных играх больше не смогут граждане младше 25 лет, госслужащие, граждане со статусом социально незащищенного лица, граждане, которые обратятся в службу доходов министерства финансов за применением механизма самоограничения, а также те, кто попадет в т. н. "черный список" на основе решения суда или требования членов семьи.Также Минфин Грузии разрешил операторам тотализаторов и онлайн-казино блокировать аккаунты и счета игроков, которым нельзя участвовать в азартных играх. При этом операторы будут обязаны заранее предупредить своих игроков и представить причину блокировки.После вступления поправок в силу, доступа к азартным играм не будет почти у 1 миллиона совершеннолетних граждан Грузии.С инициативой запрета в Грузии азартных игр в онлайн-формате выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его мнению, это поможет справиться с проблемой игромании и положительно скажется на благополучии населения.Официальной статистики о доходах игрового бизнеса и игроках не существует. Однако число игроков пытаются посчитать многие неправительственные организации, занимающиеся этой проблемой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, ираклий гарибашвили, минфин грузии