https://sputnik-georgia.ru/20220224/v-kieve-vvoditsya-komendantskiy-chas-264760585.html

В Киеве вводится комендантский час

В Киеве вводится комендантский час

С сегодняшнего дня в Киеве вводится комендантский час, который будет действовать с 22.00 до 7.00 по местному времени 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T19:26+0400

2022-02-24T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.По его словам, общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет, при этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме."При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметил мэр.По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.

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в мире, новости, политика, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022