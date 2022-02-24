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В Киеве вводится комендантский час
В Киеве вводится комендантский час
С сегодняшнего дня в Киеве вводится комендантский час, который будет действовать с 22.00 до 7.00 по местному времени 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T19:26+0400
2022-02-24T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.По его словам, общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет, при этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме."При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметил мэр.По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022
В Киеве вводится комендантский час
19:26 24.02.2022 (обновлено: 19:28 24.02.2022) Подписаться на
С сегодняшнего дня в Киеве вводится комендантский час, который будет действовать с 22.00 до 7.00 по местному времени
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.
"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22.00 до 7.00 (24.00 - 9.00 мск). Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения необходимый для безопасности жителей столицы", - написал Кличко в Telegram.
По его словам, общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет, при этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.
"При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметил мэр.
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.