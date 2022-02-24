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Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли все матчи в Лиге чемпионов
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли все матчи в Лиге чемпионов
Грузинский клуб завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T13:39+0400
2022-02-24T13:39+0400
2022-02-24T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси у себя дома проиграли сербскому "Раднички" 13:17 в заключительном матче Лиги чемпионов. Грузинский клуб уступил во всех 10 матчах группового этапа турнира.Сербские ватерполисты с первых минут завладели преимуществом и стартовую четверть уверенно выиграли 6:3. Во втором игровом отрезке соперники показали равную борьбу (5:5), но после большого перерыва "Раднички" увеличили отрыв в счете (4:2).Лишь в заключительной 10-минутке, когда перевес составлял пять мячей, гости немного расслабились и позволили "Динамо" выиграть четверть со счетом 3:2.Самыми результативными игроками в составе победителей стали Стефан Бранкович, Филип Янкович и Небойса Тохоли, забросившие в ворота "Динамо" по три мяча.Грузинский клуб завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте, а в стадию плей-офф из группы "А" пробились итальянская "Брешиа", сербский "Нови Белград", греческий "Олимпиакос" и испанская "Барселонета".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли все матчи в Лиге чемпионов
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Грузинский клуб завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси у себя дома проиграли сербскому "Раднички" 13:17 в заключительном матче Лиги чемпионов.
Грузинский клуб уступил во всех 10 матчах группового этапа турнира.
Сербские ватерполисты с первых минут завладели преимуществом и стартовую четверть уверенно выиграли 6:3. Во втором игровом отрезке соперники показали равную борьбу (5:5), но после большого перерыва "Раднички" увеличили отрыв в счете (4:2).
Лишь в заключительной 10-минутке, когда перевес составлял пять мячей, гости немного расслабились и позволили "Динамо" выиграть четверть со счетом 3:2.
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Стефан Бранкович, Филип Янкович и Небойса Тохоли, забросившие в ворота "Динамо" по три мяча.
Грузинский клуб завершил
групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте, а в стадию плей-офф из группы "А" пробились итальянская "Брешиа", сербский "Нови Белград", греческий "Олимпиакос" и испанская "Барселонета".
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