https://sputnik-georgia.ru/20220224/vaterpolisty-dinamo-tbilisi-proigrali-vse-matchi-v-lige-chempionov-264746095.html

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли все матчи в Лиге чемпионов

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли все матчи в Лиге чемпионов

Грузинский клуб завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T13:39+0400

2022-02-24T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси у себя дома проиграли сербскому "Раднички" 13:17 в заключительном матче Лиги чемпионов. Грузинский клуб уступил во всех 10 матчах группового этапа турнира.Сербские ватерполисты с первых минут завладели преимуществом и стартовую четверть уверенно выиграли 6:3. Во втором игровом отрезке соперники показали равную борьбу (5:5), но после большого перерыва "Раднички" увеличили отрыв в счете (4:2).Лишь в заключительной 10-минутке, когда перевес составлял пять мячей, гости немного расслабились и позволили "Динамо" выиграть четверть со счетом 3:2.Самыми результативными игроками в составе победителей стали Стефан Бранкович, Филип Янкович и Небойса Тохоли, забросившие в ворота "Динамо" по три мяча.Грузинский клуб завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте, а в стадию плей-офф из группы "А" пробились итальянская "Брешиа", сербский "Нови Белград", греческий "Олимпиакос" и испанская "Барселонета".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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