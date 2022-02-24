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Вниманию граждан Грузии на Украине: чрезвычайное заявление МИД
Вниманию граждан Грузии на Украине: чрезвычайное заявление МИД
В случае необходимости граждане Грузии могут позвонить на круглосуточную горячую линию 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T13:40+0400
2022-02-24T13:40+0400
2022-02-24T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дипломатические учреждения Грузии на Украине продолжают работать на месте в чрезвычайном режиме, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Грузии.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Горячая линия в грузинских дипломатических ведомствах работает круглосуточно. В случае необходимости можно связаться по следующим номерам телефона:Посольство Грузии в Киеве:Генеральное консульство в Одессе:Министерство внутренних дел:В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, владимир путин, украина, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022
Вниманию граждан Грузии на Украине: чрезвычайное заявление МИД
13:40 24.02.2022 (обновлено: 14:00 24.02.2022) Подписаться на
В случае необходимости граждане Грузии могут позвонить на круглосуточную горячую линию
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дипломатические учреждения Грузии на Украине продолжают работать на месте в чрезвычайном режиме, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Грузии.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"Просим находящихся на Украине граждан Грузии, следить и учитывать рекомендации и предупреждения правительства Украины относительно действующих мер безопасности", – говорится в сообщении МИД.
Горячая линия в грузинских дипломатических ведомствах работает круглосуточно. В случае необходимости можно связаться по следующим номерам телефона:
Посольство Грузии в Киеве:
Генеральное консульство в Одессе:
Министерство внутренних дел:
В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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