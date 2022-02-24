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Вниманию граждан Грузии на Украине: чрезвычайное заявление МИД

Вниманию граждан Грузии на Украине: чрезвычайное заявление МИД

В случае необходимости граждане Грузии могут позвонить на круглосуточную горячую линию 24.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дипломатические учреждения Грузии на Украине продолжают работать на месте в чрезвычайном режиме, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Грузии.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Горячая линия в грузинских дипломатических ведомствах работает круглосуточно. В случае необходимости можно связаться по следующим номерам телефона:Посольство Грузии в Киеве:Генеральное консульство в Одессе:Министерство внутренних дел:В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, владимир путин, украина, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022