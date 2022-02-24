https://sputnik-georgia.ru/20220224/vozdushnoe-prostranstvo-ukrainy-zakryvaetsya-dlya-grazhdanskikh-samoletov-264734078.html

Воздушное пространство Украины закрывается для гражданских самолетов

Воздушное пространство Украины закрывается для гражданских самолетов

На всей территории Украины объявлено военное положение 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T09:47+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщает РИА Новости.Решение было принято после того, как президент РФ Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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украина, авиасообщение, в мире