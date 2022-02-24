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Воздушное пространство Украины закрывается для гражданских самолетов
Воздушное пространство Украины закрывается для гражданских самолетов
На всей территории Украины объявлено военное положение 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T09:47+0400
2022-02-24T09:47+0400
2022-02-24T10:15+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщает РИА Новости.Решение было принято после того, как президент РФ Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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украина, авиасообщение, в мире
Воздушное пространство Украины закрывается для гражданских самолетов
09:47 24.02.2022 (обновлено: 10:15 24.02.2022) Подписаться на
На всей территории Украины объявлено военное положение
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik.
Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщает
РИА Новости.
"Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях относительно использования воздушного пространства Украины будем сообщать дополнительно", – говорится в распространенном украинской стороной сообщении.
Решение было принято после того, как президент РФ Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
Ранее радио Sputnik сообщило
, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.
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