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Путин объявляет о начале военной операции в Донбассе – видео
https://sputnik-georgia.ru/20220224/vozdushnoe-prostranstvo-ukrainy-zakryvaetsya-dlya-grazhdanskikh-samoletov-264734078.html
Воздушное пространство Украины закрывается для гражданских самолетов
Воздушное пространство Украины закрывается для гражданских самолетов
На всей территории Украины объявлено военное положение 24.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщает РИА Новости.Решение было принято после того, как президент РФ Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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украина, авиасообщение, в мире

Воздушное пространство Украины закрывается для гражданских самолетов

09:47 24.02.2022 (обновлено: 10:15 24.02.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПассажирский самолет вечером заходит на посадку
Пассажирский самолет вечером заходит на посадку - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На всей территории Украины объявлено военное положение
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщает РИА Новости.
"Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях относительно использования воздушного пространства Украины будем сообщать дополнительно", – говорится в распространенном украинской стороной сообщении.
Решение было принято после того, как президент РФ Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ закрыла для гражданской авиации воздушное пространство у границ с Украиной.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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