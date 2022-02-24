https://sputnik-georgia.ru/20220224/za-poryadkom-v-tbilisi-budut-sledit-365-ofitserov-264704405.html

За порядком в Тбилиси будут следить 365 офицеров

За порядком в Тбилиси будут следить 365 офицеров

Главная задача офицеров правопорядка – превенция преступлений 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T07:31+0400

2022-02-24T07:31+0400

2022-02-24T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Офицеры правопорядка начали работу во всех районах Тбилиси – всего по масштабу грузинской столицы будут работать 365 офицеров, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.Офицеры правопорядка – аналог участковых инспекторов. Сотрудники нового подразделения – 50 офицеров правопорядка – в среду приступили к работе в главном управлении района Глдани-Надзаладеви раньше запланированного.Главная задача офицеров правопорядка – превенция преступлений. Кроме того, в компетенцию офицеров входит реагирование на проблемы и вызовы, связанные с несовершеннолетними, семейным насилием, соседскими спорами, с незаконной миграцией и уязвимыми группами.Отбор офицеров проходит на конкурсной основе. Победители конкурса в течение нескольких месяцев проходят интенсивную профессиональную подготовку в Академии МВД.В планах МВД – поэтапно увеличить количество офицеров правопорядка и задействование института во всех крупных городах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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