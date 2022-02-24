https://sputnik-georgia.ru/20220224/zelenskiy-predlozhil-vernutsya-na-put-mira-264761876.html

Зеленский предложил вернуться на путь мира

Зеленский предложил вернуться на путь мира

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Владимир Зеленский. 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Владимир Зеленский.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины."Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру", - сказал Зеленский в видеообращении вечером в четверг.Ранее группа украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским обратились к Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией"Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора", - говорится в сообщении от лица семи депутатов, опубликованном на странице Новинского в Facebook.В своем обращении к нации Путин сказал, что целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, политика, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022