https://sputnik-georgia.ru/20220225/aerodrom-gostomel-v-kievskoy-oblasti-zakhvachen-rossiyskimi-desantnikami-264794812.html

Аэродром Гостомель в Киевской области захвачен российскими десантниками

Аэродром Гостомель в Киевской области захвачен российскими десантниками

При захвате аэродрома потерь в Вооруженных Силах России нет, отметили в МО 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T17:04+0400

2022-02-25T17:04+0400

2022-02-25T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Российские десантники захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Как уточняет Конашенков, успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.Между тем, в СМИ распространяется информация, что украинские войска заходят в Киев, жителей просят не снимать на камеру военную технику. В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022