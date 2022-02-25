https://sputnik-georgia.ru/20220225/aerodrom-gostomel-v-kievskoy-oblasti-zakhvachen-rossiyskimi-desantnikami-264794812.html
Аэродром Гостомель в Киевской области захвачен российскими десантниками
Аэродром Гостомель в Киевской области захвачен российскими десантниками
При захвате аэродрома потерь в Вооруженных Силах России нет, отметили в МО 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T17:04+0400
2022-02-25T17:04+0400
2022-02-25T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Российские десантники захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Как уточняет Конашенков, успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.Между тем, в СМИ распространяется информация, что украинские войска заходят в Киев, жителей просят не снимать на камеру военную технику. В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022
Аэродром Гостомель в Киевской области захвачен российскими десантниками
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При захвате аэродрома потерь в Вооруженных Силах России нет, отметили в МО
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Российские десантники захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"Проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов… При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных Силах России нет", - заявил он.
Как уточняет Конашенков, успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.
Между тем, в СМИ распространяется информация, что украинские войска заходят в Киев, жителей просят не снимать на камеру военную технику.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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