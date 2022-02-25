https://sputnik-georgia.ru/20220225/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-25-fevralya-264778020.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 февраля

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T12:08+0400

2022-02-25T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузинские медики из 7 482 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 272 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 35 583 теста на коронавирус, 21 538 – на антиген, 14 045 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 591 936 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 14 603 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 462 572 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалось 32 пациента, а с начала пандемии – 16 054.На данный момент в Грузии 113 284 активных случая, из них 5 020 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 108 пациентов тяжелое, из них 283 подключены к аппарату искусственного дыхания, 599 пациентов находится в ковид-гостиницах, 107 665 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 4 человек.Показатель положительности по данным на 25 февраля составляет 21,03%, за две недели – 28,49%, за семь дней – 25,38%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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