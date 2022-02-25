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"Давайте садиться за стол переговоров" – Зеленский обратился к Путину
"Давайте садиться за стол переговоров" – Зеленский обратился к Путину
Глава Украины заявил, что хочет остановить гибель людей 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T15:41+0400
2022-02-25T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, политика, украина, владимир путин, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Давайте садиться за стол переговоров" – Зеленский обратился к Путину
15:41 25.02.2022 (обновлено: 15:51 25.02.2022) Подписаться на
Глава Украины заявил, что хочет остановить гибель людей
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – цитирует Зеленского РИА Новости.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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