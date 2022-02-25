Экспорт из Грузии в Россию вырос почти в два раза
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОчередь грузовых автомобилей на Военно-Грузинской дороге.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2022 года вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 128,6 млн долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 88%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь 2022 год
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь 2022 год
© Sputnik
Из Грузии в РФ за первый месяц 2022 года вывезли 8,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 7 тысяч тонн ферросплавов, 3,4 тысячи тонн цитрусовых, в том числе сушеных, и более 3 тысяч тонн натурального виноградного вина и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь 2022 год, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь 2022 год, экспорт
© Sputnik
По данным "Сакстата", Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ в январе текущего года завезли пшеницу общим весом 11,4 тысячи тонн.
Из России также завезли около 49,7 тысячи тонн нефтяных газов, 11,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 2,2 тысячи тонн маргарина и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь 2022 год, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь 2022 год, импорт
© Sputnik
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, а импорт из Грузии в Россию – на 15,8%.
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