https://sputnik-georgia.ru/20220225/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-264791762.html
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T17:39+0400
2022-02-25T17:39+0400
2022-02-25T17:43+0400
россия
мария захарова
политика
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/19/264791284_0:0:3461:1947_1920x0_80_0_0_eb7efea37ac6b413372f329f6abe733a.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/19/264791284_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_929e1a28296bd3ce9c1e764302ee6f38.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
17:39 25.02.2022 (обновлено: 17:43 25.02.2022) Подписаться на
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.