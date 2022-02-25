https://sputnik-georgia.ru/20220225/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-264791762.html

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 25.02.2022, Sputnik Грузия

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россия

мария захарова

политика

мультимедиа

видео

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео