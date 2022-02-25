https://sputnik-georgia.ru/20220225/frantsuzskaya-pevitsa-vendredi-sur-mer-vystupit-v-stolitse-gruzii-264793051.html

Французская певица Vendredi sur Mer выступит в столице Грузии

Французская певица Vendredi sur Mer выступит в столице Грузии

В Тбилиси Шарлин Миньо исполнит свои старые хиты, а также песни из нового альбома Metamorphose 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T17:21+0400

2022-02-25T17:21+0400

2022-02-25T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Концерт франко-швейцарской поп-исполнительницы Vendredi sur Mer пройдет в тбилисском мультифункциональном пространстве Mono Hall 12 марта 2022 года.Vendredi sur Mer — в переводе с французского означает "Пятница на море". Это сценический псевдоним 26-летней Шарлин Миньо родом из Швейцарии. Певица покорила сердца французской публики благодаря пронзительным текстам о любви и мечтательному ретро звучанию.Любопытно, что Vendredi sur Mer начинала свой творческий путь с фотографии, что очень заметно по тщательно сотканным клипам и съемкам. При этом певица неравнодушна и к моде. Одним из ее первых громких прорывов стал показ Sonia Rykiel, на котором прозвучал теперь уже хит La femme à la peau bleue.Сегодня певица собирает самые разные по размеру и престижу концертные залы Парижа. В Тбилиси Шарлин Миньо исполнит свои старые хиты, а также песни из нового альбома Metamorphose, который выйдет только 18 марта. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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