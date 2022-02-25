https://sputnik-georgia.ru/20220225/gibrid-shou-oskar-2022-proydet-v-novom-dlya-zriteley-formate--264794630.html
Гибрид-шоу: "Оскар-2022" пройдет в новом для зрителей формате
Гибрид-шоу: "Оскар-2022" пройдет в новом для зрителей формате
Некоторые моменты самой известной церемонии в области кино будут записаны заранее
2022-02-25T18:05+0400
2022-02-25T18:05+0400
2022-02-25T18:05+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Церемония награждения "Оскар-2022" пройдет в новом, необычном формате: гибридная вариация шоу точно удивит зрителей. Как правило, "Оскар" транслируют в прямом эфире от начала и до конца, но этом году киноакадемия решила внести некоторые правки. Теперь часть номинаций будет вынесена за рамки главной трансляции.Получается, что некоторые дебютанты получат свои награды заранее, а после запись с вручением статуэтки будет вмонтирована в конечный вариант шоу. Причиной такого решения организаторов "Оскара" стали низкие рейтинги прошлой церемонии вручения. После большого шквала негативной критики в соцсетях глава академии Дэвид Рубин пообещал исправить все ошибки. Также Дэвид добавил, что хотел повысить вовлеченность зрителя и сохранить динамику и живость шоу. "Мы сделали все, чтобы наши номинанты насладились опытом, который бывает лишь раз в жизни”, - подвел итог Рубин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
кинопремия "оскар", новости, в мире, культура, шоу-бизнес
Гибрид-шоу: "Оскар-2022" пройдет в новом для зрителей формате
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Некоторые моменты самой известной церемонии в области кино будут записаны заранее
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Церемония награждения "Оскар-2022" пройдет в новом, необычном формате: гибридная вариация шоу точно удивит зрителей.
Как правило, "Оскар" транслируют в прямом эфире от начала и до конца, но этом году киноакадемия решила внести некоторые правки. Теперь часть номинаций будет вынесена за рамки главной трансляции.
Получается, что некоторые дебютанты получат свои награды заранее, а после запись с вручением статуэтки будет вмонтирована в конечный вариант шоу. Причиной такого решения организаторов "Оскара" стали низкие рейтинги прошлой церемонии вручения.
После большого шквала негативной критики в соцсетях глава академии Дэвид Рубин пообещал исправить все ошибки.
"Я внимательно выслушал все предложения - зрителей и партнеров "Оскара". Стало понятно, что нужно внести некоторые изменения в трансляцию, которые соответствовали бы интересам всех в целом", - заявил он.
Также Дэвид добавил, что хотел повысить вовлеченность зрителя и сохранить динамику и живость шоу. "Мы сделали все, чтобы наши номинанты насладились опытом, который бывает лишь раз в жизни”, - подвел итог Рубин.
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