https://sputnik-georgia.ru/20220225/glava-komissii-po-energetike-elektrokompanii-tbilisi-budut-oshtrafovany-264795185.html

Электрокомпании Тбилиси будут оштрафованы

Электрокомпании Тбилиси будут оштрафованы

Проверка в "Телмико" и "Теласи" началась из-за жалоб населения на завышенные счета за расход электроэнергии

2022-02-25T17:35+0400

2022-02-25T17:35+0400

2022-02-25T17:55+0400

грузия

новости

компания "теласи"

экономика

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) выявила нарушения в работе электрораспределительных компаний Тбилиси "Телмико" и "Теласи" и компаниям грозят штрафы, сообщил глава GNERC Давид Нармания.Проверка в компаниях началась в начале февраля из-за поступивших от населения жалоб на завышенные счета за расход электроэнергии.При этом он отметил, что нарушения были в основном выявлены в работе компании "Теласи". Полный отчет о нарушениях будет представлен на заседании комиссии на следующей неделе.Ранее представители компаний сообщили, что в полученных квитанциях у 0,1% абонентов цифры не соответствовали показаниям счетчиков. После поступления обращений были исправлены неточности в данных 700 абонентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, компания "теласи", экономика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии