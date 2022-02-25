https://sputnik-georgia.ru/20220225/glava-komissii-po-energetike-elektrokompanii-tbilisi-budut-oshtrafovany-264795185.html
Электрокомпании Тбилиси будут оштрафованы
Электрокомпании Тбилиси будут оштрафованы
Проверка в "Телмико" и "Теласи" началась из-за жалоб населения на завышенные счета за расход электроэнергии
2022-02-25T17:35+0400
2022-02-25T17:35+0400
2022-02-25T17:55+0400
грузия
новости
компания "теласи"
экономика
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) выявила нарушения в работе электрораспределительных компаний Тбилиси "Телмико" и "Теласи" и компаниям грозят штрафы, сообщил глава GNERC Давид Нармания.Проверка в компаниях началась в начале февраля из-за поступивших от населения жалоб на завышенные счета за расход электроэнергии.При этом он отметил, что нарушения были в основном выявлены в работе компании "Теласи". Полный отчет о нарушениях будет представлен на заседании комиссии на следующей неделе.Ранее представители компаний сообщили, что в полученных квитанциях у 0,1% абонентов цифры не соответствовали показаниям счетчиков. После поступления обращений были исправлены неточности в данных 700 абонентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, компания "теласи", экономика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Электрокомпании Тбилиси будут оштрафованы
17:35 25.02.2022 (обновлено: 17:55 25.02.2022) Подписаться на
Проверка в "Телмико" и "Теласи" началась из-за жалоб населения на завышенные счета за расход электроэнергии
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) выявила нарушения в работе электрораспределительных компаний Тбилиси "Телмико" и "Теласи" и компаниям грозят штрафы, сообщил глава GNERC Давид Нармания.
Проверка в компаниях началась в начале февраля из-за поступивших от населения жалоб на завышенные счета за расход электроэнергии.
"Выявленные нарушения дают нам основания для штрафа, и это будет обсуждаться на заседании комиссии", - сказал Нармания журналистам.
При этом он отметил, что нарушения были в основном выявлены в работе компании "Теласи". Полный отчет о нарушениях будет представлен на заседании комиссии на следующей неделе.
Ранее представители компаний сообщили, что в полученных квитанциях у 0,1% абонентов цифры не соответствовали показаниям счетчиков. После поступления обращений были исправлены неточности в данных 700 абонентов.
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