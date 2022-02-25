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Глава МИД Турции заявил о праве российских кораблей возвращаться через проливы
Глава МИД Турции заявил о праве российских кораблей возвращаться через проливы
Ранее Украина потребовала от Турции закрыть проливы для российских кораблей 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T14:33+0400
2022-02-25T14:33+0400
2022-02-25T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может ограничить проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у них будет право возвращаться на базы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TGRT Haber.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь сообщил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для россиян. При этом дипломат подчеркнул, что Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, "и это должно быть им разрешено".Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022, черное море, украина, турция
Глава МИД Турции заявил о праве российских кораблей возвращаться через проливы
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Ранее Украина потребовала от Турции закрыть проливы для российских кораблей
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может ограничить проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у них будет право возвращаться на базы, передает РИА Новости
со ссылкой на телеканал TGRT Haber.
Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь сообщил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для россиян.
"К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. <...> В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы", – сказал Чавушоглу.
При этом дипломат подчеркнул, что Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, "и это должно быть им разрешено".
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
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