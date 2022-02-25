https://sputnik-georgia.ru/20220225/goroskop-na-segodnya-26-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264767710.html

Гороскоп на сегодня 26 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 26 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 26 февраля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос готовит сюрпризы и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T09:52+0400

2022-02-25T09:52+0400

2022-02-25T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249208811_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_afaf90fb251f7a18de299ac510e7989e.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 26 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвны 26 февраля смогут подписать целый ряд прибыльных контрактов. Представители знака зодиака не должны сегодня перенапрягаться и отказаться от дополнительной работы – имеющихся средств им вполне хватит в настоящее время. Семейным возможно удастся решить квартирную проблему и много других важных вопросов. По гороскопу одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое свидание.ТелецТельцы 26 февраля получат возможность сменить место работы или профессию, но чтобы прижиться на новом месте, им придется приложить немало усилий. Форсировать события знаку зодиака не стоит, чтобы не осложнять отношений с начальством или сослуживцами. По гороскопу ситуация с финансами у Овнов стабильная, но самочувствие некоторых представителей знака зодиака сегодня ухудшится.БлизнецыБлизнецам приобретенные 26 февраля навыки помогут продвинуться по карьерной лестнице. Знаку зодиака бережнее нужно относиться к деньгам. Есть вероятность, что некие события потребуют дополнительных финансовых расходов. Близнецам гороскоп рекомендует заняться сегодня изучением иностранных языков и спортом. Благоприятно сегодня и для любви – романтическая встреча будет иметь продолжение.РакРакам 26 февраля желательно как можно меньше пересекаться с начальством, чтобы их не загрузили дополнительными обязательствами. Гороскоп советует представителям знака зодиака, которые собираются начать осуществление крупного проекта, привлечь к нему единомышленников. Ракам сегодня следует уделить больше внимания семье – возможно партнеру понадобится их помощь.ЛевЛьвов 26 февраля ждет сложный день. Вероятны недоразумения или ошибки в работе и претензии начальства. Представителям знака зодиака сегодня стоит воздержаться от скандалов, даже если окружающие к нему подталкивают, и экономно расходовать средства, так как на премию рассчитывать не приходится. Одинокие Львы получат сегодня удовольствие от романтического свидания и любовной переписки.ДеваДев 26 февраля ждут осложнения в отношениях с партнерами и недоразумения при работе с документами. Смена работы может стать для знака зодиака настоящим подарком судьбы. Девам больше внимания сегодня нужно уделить партнеру и попытаться сохранить брак, который у некоторых представителей начал рушиться. По гороскопу Девам следует регулярно делать гимнастику и не надрываться, чтобы не подорвать здоровье.ВесыВесов 26 февраля ждет удача в операциях, связанных с деньгами и валютой. Знаку зодиака не следует сегодня идти на поводу у негативных эмоций и уделить должное внимание родным, так как их безответственность и легкомыслие могут стать причиной конфликтов с близкими. По гороскопу благоприятно сегодня как для начала новых отношений, так и для улучшения уже существующей связи с партнером.СкорпионСкорпионы 26 февраля в случае непредвиденных обстоятельств могут рассчитывать только на себя. Вероятны финансовые затруднения или непредвиденные расходы. Возможны конфликты в семье. Из-за сильной загруженности на работе знаку зодиака не хватает сил и времени на общение с родными. Одиноких Скорпионов ждут сегодня долгожданные перемены в личной жизни – они встретят свою вторую половинку.СтрелецСтрельцов 26 февраля ждут конфликты с коллегами и критические замечания со стороны руководства. Из-за раздраженности возможны осложнения в отношениях и с близкими. Начинать сегодня ремонт не стоит, поскольку вероятны бытовые травмы. Самочувствие знака зодиака к вечеру может ухудшиться. Гороскоп советует больше времени проводить на свежем воздухе, сесть на фруктово-овощную диету и полноценно отдыхать ночью.КозерогКозерогам 26 февраля нужно работать не покладая рук, так как руководство пристально следит за ними. По гороскопу представители знака зодиака должны подстраховаться, ибо грядут финансовые проверки. Отношения с партнером напряженные, но не стоит позволять временным размолвкам разрушать семейную жизнь. Козерогам следует позаботиться о здоровье и не перегружать сегодня организм тяжелой пищей.ВодолейВодолеи 26 февраля полностью погрузятся в рабочий процесс – они будут заняты решением организационных вопросов и насущных проблем. Из-за занятости или отсутствия полноценного общения разногласия вероятны даже в стабильных парах. Гороскоп семейным представителем знака зодиака напоминает, что пришло время вспомнить о романтике – сходить в театр, устроить романтический вечер при свечах или просто прогуляться по ночному городу.РыбыРыбам 26 февраля нестандартный подход и богатое воображение помогут расширить сферу деятельности. Ситуация с деньгами у знака зодиака сложная, не исключено, что им придется взять взаймы или оформить кредит. Гороскоп рекомендует Рыбам уделять работе и дому равное время, чтобы из-за отсутствия внимания и времени не возникали конфликты в семье. Усталость можно снять упражнениями для релаксации.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака