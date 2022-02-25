https://sputnik-georgia.ru/20220225/gruzinskaya-mechta-sorvala-vneocherednoe-zasedanie-parlamenta-264783050.html

"Грузинская мечта" сорвала внеочередное заседание парламента

"Грузинская мечта" сорвала внеочередное заседание парламента

Оппозиция использует вопрос Украины для внутриполитических целей, убежден спикер парламента Грузии 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечты – демократическое движение" отказались присутствовать на внеочередном заседании парламента, обвинив оппозицию в манипуляциях темой Украины.Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг подписала распоряжение о назначении внеочередного заседания парламента, чего требовала оппозиция. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, парламентское большинство еще вчера заявило, что не будет присутствовать на внеочередном заседание по двум причинам.Реальной причиной проведения данного заседания является не забота о безопасности Грузии или солидарность украинскому народа, а использование вопроса Украины для внутриполитических целей, убежден Папуашвили.По словам спикера парламента, накануне парламентское большинство письменно обратилось к нему и сообщило, что ни один из 82 депутатов "Грузинской мечты" не будет присутствовать на внеочередном заседании.Помимо парламентского большинства в законодательном органе остается 61 депутата, а для регистрации открытия заседания необходимо 76 членов парламента."Исходя из этого, внеочередное заседание не может быть проведено, а также лишено смысла проводить процедуру регистрации. Соответственно, сегодня процедура открытия заседания не состоятся", - отметил он.Глава законодательного также напомнил, что в следующий вторник пройдет очередное заседание парламента, которое откроется политическими заявлениями, и у всех будет возможность выразить свое мнения по любому вопросу.Ситуация на УкраинеПутин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , украина, грузинская мечта