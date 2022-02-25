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Грузинского инженера пригласили на работу в Google и Amazon – история успеха
Грузинского инженера пригласили на работу в Google и Amazon – история успеха
Выпускник школы Комарова прошел несколько сложных технических интервью и был принят на стажировку Amazon, а в Google – на постоянную работу 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T08:01+0400
2022-02-25T08:01+0400
2022-02-25T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Выпускник тбилисской физико-математической школы №199 имени Комарова Георгий Ботковели вскоре станет частью команд Google и Amazon, сообщается на странице учебного заведения в Facebook. В апреле Ботковели станет участником 12-недельной учебно-рабочей программы в американской компании Amazon. Стажировку грузинский специалист будет проходит в берлинском филиале.А к корпорации Google Георгий присоединится в октябре в Варшаве. В столице Польши он будет работать с полной занятостью на позиции инженера программного обеспечения. Георгий Ботковели – выпускник школы Комарова 2018 года, закончил ее с золотой медалью. После окончил факультет математики и компьютерных наук в тбилисском Свободном университете. А через два года получил полное финансирование учебы и стипендию в Университете имени Лоранда Этвёша в Будапеште (Венгрия). За отправками заявок стартовали этапы тестирования и интервью. После прохождения двух технических интервью с программистами Amazon, положительный ответ Георгию Ботковели пришел менее чем за час, отмечают в школе Комарова. В Google же девелоперы компании устроили Георгию сразу пять интервью и после нескольких месяцев ожидания сделали Ботковели предложение о работе. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
школа в. комарова, новости, грузия, общество, варшава, венгрия, польша, google, amazon
Грузинского инженера пригласили на работу в Google и Amazon – история успеха
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Выпускник школы Комарова прошел несколько сложных технических интервью и был принят на стажировку Amazon, а в Google – на постоянную работу
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Выпускник тбилисской физико-математической школы №199 имени Комарова Георгий Ботковели вскоре станет частью команд Google и Amazon, сообщается на странице учебного заведения в Facebook.
В апреле Ботковели станет участником 12-недельной учебно-рабочей программы в американской компании Amazon. Стажировку грузинский специалист будет проходит в берлинском филиале.
А к корпорации Google Георгий присоединится в октябре в Варшаве. В столице Польши он будет работать с полной занятостью на позиции инженера программного обеспечения.
Георгий Ботковели – выпускник школы Комарова 2018 года, закончил ее с золотой медалью. После окончил факультет математики и компьютерных наук в тбилисском Свободном университете. А через два года получил полное финансирование учебы и стипендию в Университете имени Лоранда Этвёша в Будапеште (Венгрия).
"Успешное попадание в "Амазон" и "Гугл" было для Георгия интересным, хотя трудным и полным вызовов процессом. Заявки он отправил в начале октября. А запрос на постоянную работу в Google он решил отправить по рекомендации друга Лаши Лакирбая. Лаша тоже выпускник Комарова", – говорится в сообщении школы.
За отправками заявок стартовали этапы тестирования и интервью. После прохождения двух технических интервью с программистами Amazon, положительный ответ Георгию Ботковели пришел менее чем за час, отмечают в школе Комарова.
В Google же девелоперы компании устроили Георгию сразу пять интервью и после нескольких месяцев ожидания сделали Ботковели предложение о работе.
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