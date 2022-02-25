https://sputnik-georgia.ru/20220225/gruziya-ne-budet-uchastvovat-v-ekonomicheskikh-sanktsiyakh-protiv-rossii---premer-264781294.html
Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России – премьер
Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России – премьер
Грузия будет принимать решения на основе национальных интересов, подчеркнул премьер 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T12:15+0400
2022-02-25T12:15+0400
2022-02-25T12:54+0400
новости
грузия
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
антироссийские санкции
санкции
политика
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259789313_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_147962950151be1180b03f645c2e8feb.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Накануне на внеочередном саммите ЕС было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России из-за обострения ситуации на Украине. Глава правительства подчеркнул, что при принятии подобных решений будет "руководствоваться исключительно интересами нашей страны".Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259789313_0:21:1109:853_1920x0_80_0_0_e32f4b4c1135a79b2375aef19cdc1b8c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, антироссийские санкции, санкции, политика, ираклий гарибашвили
Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России – премьер
12:15 25.02.2022 (обновлено: 12:54 25.02.2022) Подписаться на
Грузия будет принимать решения на основе национальных интересов, подчеркнул премьер
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Накануне на внеочередном саммите ЕС было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России из-за обострения ситуации на Украине.
"Хочу четко и однозначно заявить, что с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, Грузия не собирается принимать участие в финансовых и экономических санкциях (против России – ред.). Поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению", – заявил Гарибашвили журналистам.
Глава правительства подчеркнул, что при принятии подобных решений будет "руководствоваться исключительно интересами нашей страны".
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.