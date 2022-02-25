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Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России – премьер

Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России – премьер

Грузия будет принимать решения на основе национальных интересов, подчеркнул премьер 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T12:15+0400

2022-02-25T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Накануне на внеочередном саммите ЕС было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России из-за обострения ситуации на Украине. Глава правительства подчеркнул, что при принятии подобных решений будет "руководствоваться исключительно интересами нашей страны".Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, антироссийские санкции, санкции, политика, ираклий гарибашвили