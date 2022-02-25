https://sputnik-georgia.ru/20220225/ilona-maska-zapodozrili-v-insayderskoy-torgovle-aktsiyami-tesla-264771642.html
Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla
Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla
Расследование началось еще в 2021 году, после того, как Маск-младший продал акции Tesla на сумму 108 миллионов долларов 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T08:43+0400
2022-02-25T08:43+0400
2022-02-25T08:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Знаменитого американского придпринимателя, изобретателя и миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала подозревают в инсайдерской торговле акциями компании Tesla, сообщает газета Wall Street Journal.Расследование, по инофрмации СМИ, осуществляет комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). И началось оно не сейчас, а еще в 2021 году, после того, как Маск-младший продал акции Tesla на сумму 108 миллионов долларов.Дело в том, что за день до того, как отмечает издание, брат Кимбала Илон публично сообщил о возможной продаже собственных ценных бумаг. Именно после этого заявления акции Tesla резко упали в цене.То есть операция Кимбала Маска вполне может рассматриваться как сильное нарушение правил биржевой торговли. Сотрудникам и руководителям публичных компаний, как известно, нельзя приобретать или продавать акции, если они знают о нераскрытой существенной информации. Маск-младший входит в совет директоров компании Tesla.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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илон маск, зарубежные звезды, шоу-бизнес
Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla
08:43 25.02.2022 (обновлено: 08:45 25.02.2022) Подписаться на
Расследование началось еще в 2021 году, после того, как Маск-младший продал акции Tesla на сумму 108 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik.
Знаменитого американского придпринимателя, изобретателя и миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала подозревают в инсайдерской торговле акциями компании Tesla, сообщает
газета Wall Street Journal.
Расследование, по инофрмации СМИ, осуществляет комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). И началось оно не сейчас, а еще в 2021 году, после того, как Маск-младший продал акции Tesla на сумму 108 миллионов долларов.
Дело в том, что за день до того, как отмечает издание, брат Кимбала Илон публично сообщил о возможной продаже собственных ценных бумаг. Именно после этого заявления акции Tesla резко упали в цене.
То есть операция Кимбала Маска вполне может рассматриваться как сильное нарушение правил биржевой торговли. Сотрудникам и руководителям публичных компаний, как известно, нельзя приобретать или продавать акции, если они знают о нераскрытой существенной информации. Маск-младший входит в совет директоров компании Tesla.
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