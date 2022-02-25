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Как Батумский бульвар освободили от незаконных построек – фото
Как Батумский бульвар освободили от незаконных построек – фото
Демонтаж незаконных торговых и развлекательных объектов на батумском бульваре больше был похож на крупную спецоперацию городских служб. Как все это проходило –... 25.02.2022, Sputnik Грузия
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Мэрия Батуми наконец смогла убрать с Батумского бульвара ряд крупных объектов, которые являлись незаконными, но до последнего времени все же функционировали. На масштабные демонтажные работы были направлены десятки коммунальных работников, а также специальная техника. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Как Батумский бульвар освободили от незаконных построек – фото

10:52 25.02.2022 (обновлено: 11:03 25.02.2022)
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Демонтаж незаконных торговых и развлекательных объектов на батумском бульваре больше был похож на крупную спецоперацию городских служб. Как все это проходило – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Мэрия Батуми наконец смогла убрать с Батумского бульвара ряд крупных объектов, которые являлись незаконными, но до последнего времени все же функционировали. На масштабные демонтажные работы были направлены десятки коммунальных работников, а также специальная техника.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На Батумском бульваре будут демонтированы все незаконные постройки, пообещала недавно мэрия черноморского курортного города.

На Батумском бульваре будут демонтированы все незаконные постройки, пообещала недавно мэрия черноморского курортного города. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На Батумском бульваре будут демонтированы все незаконные постройки, пообещала недавно мэрия черноморского курортного города.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

И вот в течение нескольких дней в ходе масштабных работ батумский бульвар был освобожден от незаконных торговых и развлекательных объектов.

И вот в течение нескольких дней в ходе масштабных работ батумский бульвар был освобожден от незаконных торговых и развлекательных объектов. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

И вот в течение нескольких дней в ходе масштабных работ батумский бульвар был освобожден от незаконных торговых и развлекательных объектов.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Зачистка Батумского бульвара шла полным ходом, с привлечением спецтехники и десятков сотрудников коммунальных служб.

Зачистка Батумского бульвара шла полным ходом, с привлечением спецтехники и десятков сотрудников коммунальных служб. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Зачистка Батумского бульвара шла полным ходом, с привлечением спецтехники и десятков сотрудников коммунальных служб.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Дело в том, что в 2010 году участок Батумского бульвара был передан в аренду турецкой компании, которая незаконно построила там ряд объектов и отказывалась их убирать.

Дело в том, что в 2010 году участок Батумского бульвара был передан в аренду турецкой компании, которая незаконно построила там ряд объектов и отказывалась их убирать. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Дело в том, что в 2010 году участок Батумского бульвара был передан в аренду турецкой компании, которая незаконно построила там ряд объектов и отказывалась их убирать.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В мэрии Батуми отметили, что правовой спор по поводу демонтажа незаконных построек длился годы, но теперь он завершен.

В мэрии Батуми отметили, что правовой спор по поводу демонтажа незаконных построек длился годы, но теперь он завершен. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В мэрии Батуми отметили, что правовой спор по поводу демонтажа незаконных построек длился годы, но теперь он завершен.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Завершение правового спора позволило принять решение расчистить территорию и убрать незаконные постройки и объекты.

Завершение правового спора позволило принять решение расчистить территорию и убрать незаконные постройки и объекты. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Завершение правового спора позволило принять решение расчистить территорию и убрать незаконные постройки и объекты.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Вот так Батумскому бульвару возвращали его аутентичность. Турецкая компания уже не смогла остановить этот процесс. Хотя многие годы отказывалась добровольно убрать свои объекты.

Вот так Батумскому бульвару возвращали его аутентичность. Турецкая компания уже не смогла остановить этот процесс. Хотя многие годы отказывалась добровольно убрать свои объекты. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Вот так Батумскому бульвару возвращали его аутентичность. Турецкая компания уже не смогла остановить этот процесс. Хотя многие годы отказывалась добровольно убрать свои объекты.

© photo: Sputnik / Stringer

Правда, после масштабных демонтажных работ пока что часть бульвара выглядит так, словно по нему прошелся ураган, снеся постройки.

Правда, после масштабных демонтажных работ пока что часть бульвара выглядит так, словно по нему прошелся ураган, снеся постройки. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Правда, после масштабных демонтажных работ пока что часть бульвара выглядит так, словно по нему прошелся ураган, снеся постройки.

© photo: Sputnik / Stringer

Но так будет недолго. Мэрия города обещает благоустроить те участки бульвара, где были проведены демонтажные работы.

Но так будет недолго. Мэрия города обещает благоустроить те участки бульвара, где были проведены демонтажные работы. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Но так будет недолго. Мэрия города обещает благоустроить те участки бульвара, где были проведены демонтажные работы.

© photo: Sputnik / Stringer

А владельцам торговых и развлекательных объектов, и тем, кто арендовал там площади, срочно пришлось искать место для хранения имущества.

А владельцам торговых и развлекательных объектов, и тем, кто арендовал там площади, срочно пришлось искать место для хранения имущества. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

А владельцам торговых и развлекательных объектов, и тем, кто арендовал там площади, срочно пришлось искать место для хранения имущества.

© photo: Sputnik / Stringer

Вывоз имущества из магазинов и ресторанов проводился в ускоренном порядке, также как и демонтаж незаконных объектов.

Вывоз имущества из магазинов и ресторанов проводился в ускоренном порядке, также как и демонтаж незаконных объектов. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Вывоз имущества из магазинов и ресторанов проводился в ускоренном порядке, также как и демонтаж незаконных объектов.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Те постройки, которые годами располагались на приморской линии в самом центре Батуми, уже не существуют. Облик бульвара уже изменился.

Те постройки, которые годами располагались на приморской линии в самом центре Батуми, уже не существуют. Облик бульвара уже изменился. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Те постройки, которые годами располагались на приморской линии в самом центре Батуми, уже не существуют. Облик бульвара уже изменился.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Работники коммунальных служб трудились буквально в круглосуточном режиме, чтобы быстрее завершить демонтажные работы.

Работники коммунальных служб трудились буквально в круглосуточном режиме, чтобы быстрее завершить демонтажные работы. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Работники коммунальных служб трудились буквально в круглосуточном режиме, чтобы быстрее завершить демонтажные работы.

© photo: Sputnik / Stringer

Что же будет с теми объектами, которые до недавнего времени располагались прямо у Черного моря? Пока неясно. Скорее всего, их владельцы найдут новые площади, которые арендуют.

Что же будет с теми объектами, которые до недавнего времени располагались прямо у Черного моря? Пока неясно. Скорее всего, их владельцы найдут новые площади, которые арендуют. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Что же будет с теми объектами, которые до недавнего времени располагались прямо у Черного моря? Пока неясно. Скорее всего, их владельцы найдут новые площади, которые арендуют.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

"Бульвар является главной визитной карточкой Батуми. Сейчас мы определяем допустимые к строительству объекты в этой зоне и как они должны быть размещены", - заявляют в мэрии Батуми.

&quot;Бульвар является главной визитной карточкой Батуми. Сейчас мы определяем допустимые к строительству объекты в этой зоне и как они должны быть размещены&quot;, - заявляют в мэрии Батуми. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

"Бульвар является главной визитной карточкой Батуми. Сейчас мы определяем допустимые к строительству объекты в этой зоне и как они должны быть размещены", - заявляют в мэрии Батуми.

© photo: Sputnik / Stringer

Но чтобы претворить будущий план по застройке бульвара в жизнь, вначале надо все расчистить для его реализации.

Но чтобы претворить будущий план по застройке бульвара в жизнь, вначале надо все расчистить для его реализации. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Но чтобы претворить будущий план по застройке бульвара в жизнь, вначале надо все расчистить для его реализации.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Согласно новому генплану, Батумский бульвар не должен потерять свою аутентичность, сохранить все памятники культурного наследия и ландшафтный парк.

Согласно новому генплану, Батумский бульвар не должен потерять свою аутентичность, сохранить все памятники культурного наследия и ландшафтный парк. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Согласно новому генплану, Батумский бульвар не должен потерять свою аутентичность, сохранить все памятники культурного наследия и ландшафтный парк.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь свободное место готово! Можно заново начинать благоустраивать территорию и создавать новую туристическую инфраструктуру.

Теперь свободное место готово! Можно заново начинать благоустраивать территорию и создавать новую туристическую инфраструктуру. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь свободное место готово! Можно заново начинать благоустраивать территорию и создавать новую туристическую инфраструктуру.

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