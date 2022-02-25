Как Батумский бульвар освободили от незаконных построек – фото
На Батумском бульваре будут демонтированы все незаконные постройки, пообещала недавно мэрия черноморского курортного города.
На Батумском бульваре будут демонтированы все незаконные постройки, пообещала недавно мэрия черноморского курортного города.
И вот в течение нескольких дней в ходе масштабных работ батумский бульвар был освобожден от незаконных торговых и развлекательных объектов.
И вот в течение нескольких дней в ходе масштабных работ батумский бульвар был освобожден от незаконных торговых и развлекательных объектов.
Зачистка Батумского бульвара шла полным ходом, с привлечением спецтехники и десятков сотрудников коммунальных служб.
Зачистка Батумского бульвара шла полным ходом, с привлечением спецтехники и десятков сотрудников коммунальных служб.
Дело в том, что в 2010 году участок Батумского бульвара был передан в аренду турецкой компании, которая незаконно построила там ряд объектов и отказывалась их убирать.
Дело в том, что в 2010 году участок Батумского бульвара был передан в аренду турецкой компании, которая незаконно построила там ряд объектов и отказывалась их убирать.
В мэрии Батуми отметили, что правовой спор по поводу демонтажа незаконных построек длился годы, но теперь он завершен.
В мэрии Батуми отметили, что правовой спор по поводу демонтажа незаконных построек длился годы, но теперь он завершен.
Завершение правового спора позволило принять решение расчистить территорию и убрать незаконные постройки и объекты.
Завершение правового спора позволило принять решение расчистить территорию и убрать незаконные постройки и объекты.
Вот так Батумскому бульвару возвращали его аутентичность. Турецкая компания уже не смогла остановить этот процесс. Хотя многие годы отказывалась добровольно убрать свои объекты.
Вот так Батумскому бульвару возвращали его аутентичность. Турецкая компания уже не смогла остановить этот процесс. Хотя многие годы отказывалась добровольно убрать свои объекты.
Правда, после масштабных демонтажных работ пока что часть бульвара выглядит так, словно по нему прошелся ураган, снеся постройки.
Правда, после масштабных демонтажных работ пока что часть бульвара выглядит так, словно по нему прошелся ураган, снеся постройки.
Но так будет недолго. Мэрия города обещает благоустроить те участки бульвара, где были проведены демонтажные работы.
Но так будет недолго. Мэрия города обещает благоустроить те участки бульвара, где были проведены демонтажные работы.
А владельцам торговых и развлекательных объектов, и тем, кто арендовал там площади, срочно пришлось искать место для хранения имущества.
А владельцам торговых и развлекательных объектов, и тем, кто арендовал там площади, срочно пришлось искать место для хранения имущества.
Вывоз имущества из магазинов и ресторанов проводился в ускоренном порядке, также как и демонтаж незаконных объектов.
Вывоз имущества из магазинов и ресторанов проводился в ускоренном порядке, также как и демонтаж незаконных объектов.
Те постройки, которые годами располагались на приморской линии в самом центре Батуми, уже не существуют. Облик бульвара уже изменился.
Те постройки, которые годами располагались на приморской линии в самом центре Батуми, уже не существуют. Облик бульвара уже изменился.
Работники коммунальных служб трудились буквально в круглосуточном режиме, чтобы быстрее завершить демонтажные работы.
Работники коммунальных служб трудились буквально в круглосуточном режиме, чтобы быстрее завершить демонтажные работы.
Что же будет с теми объектами, которые до недавнего времени располагались прямо у Черного моря? Пока неясно. Скорее всего, их владельцы найдут новые площади, которые арендуют.
Что же будет с теми объектами, которые до недавнего времени располагались прямо у Черного моря? Пока неясно. Скорее всего, их владельцы найдут новые площади, которые арендуют.
"Бульвар является главной визитной карточкой Батуми. Сейчас мы определяем допустимые к строительству объекты в этой зоне и как они должны быть размещены", - заявляют в мэрии Батуми.
"Бульвар является главной визитной карточкой Батуми. Сейчас мы определяем допустимые к строительству объекты в этой зоне и как они должны быть размещены", - заявляют в мэрии Батуми.
Но чтобы претворить будущий план по застройке бульвара в жизнь, вначале надо все расчистить для его реализации.
Но чтобы претворить будущий план по застройке бульвара в жизнь, вначале надо все расчистить для его реализации.
Согласно новому генплану, Батумский бульвар не должен потерять свою аутентичность, сохранить все памятники культурного наследия и ландшафтный парк.
Согласно новому генплану, Батумский бульвар не должен потерять свою аутентичность, сохранить все памятники культурного наследия и ландшафтный парк.
Теперь свободное место готово! Можно заново начинать благоустраивать территорию и создавать новую туристическую инфраструктуру.
Теперь свободное место готово! Можно заново начинать благоустраивать территорию и создавать новую туристическую инфраструктуру.