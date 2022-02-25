https://sputnik-georgia.ru/20220225/kak-batumskiy-bulvar-osvobodili-ot-nezakonnykh-postroek---foto-264774816.html

Как Батумский бульвар освободили от незаконных построек – фото

Как Батумский бульвар освободили от незаконных построек – фото

Демонтаж незаконных торговых и развлекательных объектов на батумском бульваре больше был похож на крупную спецоперацию городских служб. Как все это проходило –... 25.02.2022, Sputnik Грузия

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Мэрия Батуми наконец смогла убрать с Батумского бульвара ряд крупных объектов, которые являлись незаконными, но до последнего времени все же функционировали. На масштабные демонтажные работы были направлены десятки коммунальных работников, а также специальная техника. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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