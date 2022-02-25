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"Химки" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Химки" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Динамо" Москва 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T22:25+0400
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Спустя два с половиной месяца российская премьер-лига возвращается на футбольные поля. XIX тур РПЛ откроется противостоянием между "Химками", ведущими борьбу за выживание, и московским "Динамо", которые всерьез претендует на чемпионство в этом году.В рамках подготовки ко второй части сезона "Химки" провели восемь контрольных матчей, в которых по два раза победили и проиграли, а четырежды разошлись с оппонентами миром. И все же сносные, для слабейшего клуба РПЛ, предсезонные результаты не спасли Игоря Черевченко от увольнения. Вытаскивать подмосковный клуб из болота поручено Сергею Юрану.Правда, как мне кажется, начать на мажорной ноте у бывшего нападающего сборной не получится. До зимнего перерыва у "Химок" была серия из семи матчей без побед (четыре поражения и три ничьи). Учитывая амбиции нынешнего "Динамо", с трудом верится, что серия прервется. Кстати, в первом круге "динамовцы" на своем поле обыграли "Химки" 4:1.Что касается "Динамо", то предсезонные сборы подопечные Сандро Шварца закончили четырьмя ничейными результатами, трижды сыграв 2:2 и один раз 1:1.Перед стартом второй части чемпионата России "Динамо" отстает от "Зенита" всего на два очка. При этом идущий на третьей позиции "Сочи" столичная команда опережает на пять пунктов. Прекрасная позиция для финишного спурта.Букмекеры также считают "Динамо" ярко выраженным фаворитом в предстоящем матче. На победу "бело-голубых" можно поставить с коэффициентом 1,6 (против 5,0 у хозяев). Казалось бы, исход очевиден. И все же от прогноза на результат я воздержусь."Химкам" откровенно не повезло с календарем. После "Динамо" "красно-черным" предстоит игра с "Локомотивом", а потом с "Сочи" - все клубы из топ-шесть. Поэтому для подопечных Юрана каждый матч, как и финал и статус соперника уже не имеет никакого значения. Уверен, "Динамо" обязательно забьет и, может быть, несколько мячей. Но и "Химки" с новым тренером, с новым видением, с новыми игроками вряд ли станут отсиживаться в обороне. Им необходимо искать счастья у чужих ворота. Поэтому предположу обмен голами.Ставка: обе команды забьют за 1,9.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, в мире, футбол, прогнозы результатов футбольных матчей, чемпионат россии по футболу

"Химки" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

22:25 25.02.2022 (обновлено: 22:43 25.02.2022)
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Динамо"
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Динамо - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Динамо" Москва
Спустя два с половиной месяца российская премьер-лига возвращается на футбольные поля. XIX тур РПЛ откроется противостоянием между "Химками", ведущими борьбу за выживание, и московским "Динамо", которые всерьез претендует на чемпионство в этом году.
В рамках подготовки ко второй части сезона "Химки" провели восемь контрольных матчей, в которых по два раза победили и проиграли, а четырежды разошлись с оппонентами миром. И все же сносные, для слабейшего клуба РПЛ, предсезонные результаты не спасли Игоря Черевченко от увольнения. Вытаскивать подмосковный клуб из болота поручено Сергею Юрану.
Правда, как мне кажется, начать на мажорной ноте у бывшего нападающего сборной не получится. До зимнего перерыва у "Химок" была серия из семи матчей без побед (четыре поражения и три ничьи). Учитывая амбиции нынешнего "Динамо", с трудом верится, что серия прервется. Кстати, в первом круге "динамовцы" на своем поле обыграли "Химки" 4:1.
Что касается "Динамо", то предсезонные сборы подопечные Сандро Шварца закончили четырьмя ничейными результатами, трижды сыграв 2:2 и один раз 1:1.
© photo: Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Химки"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Химки - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2022
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Химки"
© photo: Sputnik / Алексей Куденко
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Перед стартом второй части чемпионата России "Динамо" отстает от "Зенита" всего на два очка. При этом идущий на третьей позиции "Сочи" столичная команда опережает на пять пунктов. Прекрасная позиция для финишного спурта.
Букмекеры также считают "Динамо" ярко выраженным фаворитом в предстоящем матче. На победу "бело-голубых" можно поставить с коэффициентом 1,6 (против 5,0 у хозяев). Казалось бы, исход очевиден. И все же от прогноза на результат я воздержусь.
"Химкам" откровенно не повезло с календарем. После "Динамо" "красно-черным" предстоит игра с "Локомотивом", а потом с "Сочи" - все клубы из топ-шесть. Поэтому для подопечных Юрана каждый матч, как и финал и статус соперника уже не имеет никакого значения. Уверен, "Динамо" обязательно забьет и, может быть, несколько мячей. Но и "Химки" с новым тренером, с новым видением, с новыми игроками вряд ли станут отсиживаться в обороне. Им необходимо искать счастья у чужих ворота. Поэтому предположу обмен голами.
Ставка: обе команды забьют за 1,9.
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