https://sputnik-georgia.ru/20220225/kontsert-v-chest-vydayuschegosya-kompozitora-proydet-v-tbilisi-264795820.html

Концерт в честь выдающегося композитора пройдет в Тбилиси

Концерт в честь выдающегося композитора пройдет в Тбилиси

На вечере прозвучат известные хоровые и симфонические произведения Генделя, Моцарта, Малера и других композиторов 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T19:01+0400

2022-02-25T19:01+0400

2022-02-25T19:01+0400

музыкальный центр им. джансуга кахидзе

джансуг кахидзе

культура

новости

грузия

тбилисский симфонический оркестр

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Концерт памятя выдающегося композитора и дирижера Джансуга Кахидзе пройдет в Тбилиси, на сцене Культурно-музыкального центра им. Д. Кахидзе 7 марта.На вечере Тбилисский симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла Грузии под руководством Вахтанга Кахидзе исполнят хоровые и симфонические произведения Генделя, Моцарта, Малера и др.В качестве солистов выступят Тинатин Мамулашвили (сопрано), Михаил Абрамишвили (контратенор) и Ираклий Муджири (баритон).Чем известен Джансуг Кахидзе?Родившийся в семье винодела в селе Обча Багдатского района (Имерети), в 1958 году Джансуг Иванович Кахидзе (1936—2002) окончил факультет хорового дирижирования Тбилисской консерватории, в 1963 году — аспирантуру по оперному и симфоническому дирижированию там же под руководством Одиссея Димитриади. Стажировался во Франции у Игоря Маркевича.В разные годы занимал должность худрука и главного дирижера Государственной хоровой капеллы Грузии, Тбилисского театра оперы и балета. В 1971—1973 годах руководил оперным театром в Лодзи (Польша). В 1993 году основал новый Тбилисский симфонический оркестр и был его бессменным руководителем.На протяжении многих лет Джансуга Кахидзе связывало творческое содружество с композитором Гией Канчели. В частности, Кахидзе исполнил и записал все его симфонии.Маэстро много выступал за рубежом: дирижировал Симфоническим оркестром Баварского радио, Лондонским, Вашингтонским, Бостонским, Сиднейским и Мельбурнским симфоническими оркестрами, оркестром Парижского радио и Миланским оркестром Ла Скала. Его дирижерская палочка хранится в доме-музее Джузеппе Верди в Буссето.Джансугу Кахидзе принадлежит музыка к ряду кинофильмов, снятых киностудией "Грузия-фильм", из которых наиболее известен фильм "Легенда о Сурамской крепости" (1984).Умер Кахидзе 7 марта 2002 года в Тбилиси. Похоронен в Дидубийском пантеоне. После смерти Джансуга Кахидзе Музыкально-культурный центр его имени возглавляет сын музыканта, также дирижер и композитор Вахтанг Кахидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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музыкальный центр им. джансуга кахидзе, джансуг кахидзе, культура, новости, грузия, тбилисский симфонический оркестр, тбилиси