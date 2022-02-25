https://sputnik-georgia.ru/20220225/loskutnoe-odeyalo-dlya-tbilisi-ili-chto-takoe-flaking-264771976.html

Лоскутное одеяло для Тбилиси, или Что такое flaking?

Лоскутное одеяло для Тбилиси, или Что такое flaking?

Когда ничто превращается в нечто, пустое – в полное, а некрасивое – в прекрасное, это называется искусство. О новом направлении стрит-арт читайте в новом... 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T12:31+0400

2022-02-25T12:31+0400

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Думаете, только маленькие дети любят ходить по лужам? Особенно в дождь, босиком и чтобы пузыри из капель выдувались. Именинами детства это называется. А некоторые не только по ним ходить, но и возиться в них обожают. И не просто месить в лужах грязь, а превращать их в арт-объекты. У этого вида искусства есть даже свое название – flaking (в переводе с английского – "облупившийся"). Правда, и современное искусство разное бывает. Увидишь некоторые из его образцов и тщетно силишься узреть, в каком месте оно искусство. А от иных произведений веет добром и наивностью. Вот, например, flaking.Французский flakingПод этим загадочным словом прячется сравнительно новое направление стрит-арта. Подразумеваются рисунки на тротуаре – заполнение луж, выбоин и других тротуарных емкостей мозаичным рисунком. Направление берет начало из Франции, из города Лион. Там родился и живет художник, который вот уже лет 10 лет рисует в лужах. Ememem в родном городе заполняет дорожные ямы кусочками керамики, дерева и битума, превращая опасные выбоины в арт-объекты. Так он хочет привлечь внимание к плачевному состоянию дорог и тротуаров во Франции. Занятная получается штука. Художник латает дыры в надежде на то, что городская власть обратит внимание на состояние дорог. Но вот незадача, лоскутки получаются такими чудесными, что расставаться с ними уже не хочется. И мозаичные лоскутки продолжают украшать улицы города. Выходишь, значит, поутру из дома. Спешишь, потому что нужно быть вовремя на работе. И спотыкаешься, нет, не носком ботинка, и не за выбоину. А спотыкаешься взглядом за мозаичный рисунок в луже. Точнее, это она вчера была лужей, а сегодня это произведение искусства. Всматриваешься в формы рисунка, и кажется, что это верхняя оболочка асфальтовая лопнула от предельного натяжения и обнажила настоящий наряд земли. Точнее не наряд, а покрывало, в которое она кутается. И имя этому покрывалу – пэчворк, то есть одеяло из лоскутков. Впрочем, то, что творит художник, не оставляет равнодушным никого, вот и смотрят стражи правопорядка на это сквозь пальцы. Ememem занимался мозаичными покрытиями, когда как-то раз оказался на разрушенной дороге родного города. Тогда-то у него и возникла идея бороться с бездорожьем на улицах собственного города. "Я делал похожие вещи, используя другие техники, и, наконец, когда я придумал эту, то понял, что нашел то, чем буду заниматься до конца жизни", – говорит художник в одном из своих интервью. Со временем география его работ расширилась, мозаики появлялись в других городах Франции и в Италии.Грузинский flakingТолько при чем тут наш Тбилиси, спросите вы. А при том, что мы всегда впереди планеты всей. И в данном вопросе тоже. А именно – в Тбилиси тоже есть такая "лужа". Правда, пока еще одна. По той простой причине, что этот вид уличного искусства у нас также несанкционированный. Но тут самое интересное в другом. Лужа-то пока одна, но она в таком интересном месте! Аккурат пред министерством культуры. Я, как о ней узнала, сразу махнула на место. Лоскутный шарф постелили вдоль тротуара, перед стоянкой машин. В массе мозаичных кубиков есть один – эмблема фонда, который стоит за этим "хулиганством" – Рибирабо.А происходило все так. Трое женщин фонда – его основательницы: специалист по мозаикам, автор проекта фасадной и напольной мозаики Президентского дворца Грузии, а также автор проекта мозаики на площади Пьяцца художник Натали Амиреджиби Де Пита; общественный деятель, избранный консульский советник по делам французов, проживающих в Грузии и Армении, Лусине Бардон и историк, член правления IWA Грузия Ирина Кочак, решили заняться стрит артом на тротуаре.– Мы выбрали хорошую такую лужу перед министерством образования. И начали орудовать, заполнять эту дыру. Все это длилось полчаса, не больше, – рассказывает Лусине Бардон. – Пришли доброжелательные ребята, восхитились нашим полетом фантазии. А потом сели в сторонке и начали звонить по телефону. И тут приехала полиция с нами, хулиганками, разбираться. Могли бы, конечно, и другое менее амбициозное место выбрать, но мы девочки нескромные, – улыбается Люсине.– Нам сообщили, что все это незаконно и нам придется удалить наше художество, – добавляет Натали Амиреджиби. – Ну, а потом, у нас была встреча с министром культуры и мы ей рассказали о нашей инициативе. И о печальной участи лужи, которую мы заделали перед министерством образования. И она нам сказала, вот у меня перед министерством есть лужа, попробуйте ее заделать. Так, перед министерством появился этот тротуарный стрит арт."В силу древности тбилисских улочек и времени, которое оставляет на тротуаре свои следы, на тротуаре появляются выбоины, трещины, дыры", – говорят основатели фонда. – Эти повреждения не эстетично выглядят и, помимо всего, создают дискомфорт. А тротуарный стрит-арт – творческое решение проблемы. Все эти повреждения на асфальте надежно заделывают керамическими плитами, смальтой, керамической мозаикой, керамогранитом и так далее. Выбор материала остается за мастером. Конечно, это всего лишь временная мера – латка, которая спасает тротуар, придает ему забавный и презентабельный вид. И это до тех пор, пока эту часть тротуара полностью не отремонтируют. Но, честно говоря, увидев это искусство в готовом виду, даже не хочется масштабного ремонта. Хочется, чтобы мозаика осталась как можно дольше.Фонд предлагает внедрить культурную инновацию, которая завоевывает пространства европейских городов. Оформление повреждений на асфальте мозаичной плиткой – сравнительно новое направление. И Грузия может стать одной из первых стран, в которой это направление может успешно развиться. Тбилиси, наравне с другими европейскими городами, в одночасье укутается в лоскутное одеяло. Для этого нужна всего лишь добрая воля городских властей.К тому же этот вид стрит-арта является экологически чистым видом искусства. В отличие от стен, которые покрываются красками из пульверизаторов, мозаика – экологически чистый материал, который не представляет никакой угрозы для окружающей нас среды. К тому же, члены фонда предлагают использовать остатки керамического производства, что выгодно и с экономической точки зрения. Для переработки производственных отходов нужна дополнительная электроэнергия. А в данном случае, эта проблема устраняется сама собой.Художественные лоскутки лягут на тротуар и будут радовать глаз не только жителей города, но и туристов. В последние годы мэрия города активно сотрудничает с представителями стрит-арта. Достаточно вспомнить такие значимый проект, как разрисованные стены тбилисских подземных переходов. Если эта инициатива все же получит одобрение у городских властей, Тбилиси запестрит цветными лужами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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прогулки по тифлису, аналитика, грузия, культура, тбилиси