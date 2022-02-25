Лоскутное одеяло для Тбилиси, или Что такое flaking?
Когда ничто превращается в нечто, пустое – в полное, а некрасивое – в прекрасное, это называется искусство. О новом направлении стрит-арт читайте в новом материале проекта "Прогулки по Тифлису"
Думаете, только маленькие дети любят ходить по лужам? Особенно в дождь, босиком и чтобы пузыри из капель выдувались. Именинами детства это называется. А некоторые не только по ним ходить, но и возиться в них обожают. И не просто месить в лужах грязь, а превращать их в арт-объекты.
У этого вида искусства есть даже свое название – flaking (в переводе с английского – "облупившийся"). Правда, и современное искусство разное бывает. Увидишь некоторые из его образцов и тщетно силишься узреть, в каком месте оно искусство. А от иных произведений веет добром и наивностью. Вот, например, flaking.
Французский flaking
Под этим загадочным словом прячется сравнительно новое направление стрит-арта. Подразумеваются рисунки на тротуаре – заполнение луж, выбоин и других тротуарных емкостей мозаичным рисунком.
© photo: courtesy of EmimemИдешь себе по осени, и вдруг весна!
Идешь себе по осени, и вдруг весна!
© photo: courtesy of Emimem
Направление берет начало из Франции, из города Лион. Там родился и живет художник, который вот уже лет 10 лет рисует в лужах. Ememem в родном городе заполняет дорожные ямы кусочками керамики, дерева и битума, превращая опасные выбоины в арт-объекты. Так он хочет привлечь внимание к плачевному состоянию дорог и тротуаров во Франции.
Занятная получается штука. Художник латает дыры в надежде на то, что городская власть обратит внимание на состояние дорог. Но вот незадача, лоскутки получаются такими чудесными, что расставаться с ними уже не хочется. И мозаичные лоскутки продолжают украшать улицы города.
Выходишь, значит, поутру из дома. Спешишь, потому что нужно быть вовремя на работе. И спотыкаешься, нет, не носком ботинка, и не за выбоину. А спотыкаешься взглядом за мозаичный рисунок в луже. Точнее, это она вчера была лужей, а сегодня это произведение искусства.
© photo: courtesy of EmimemПройти мимо таких рисунков, не зацепившись улыбкой никак нельзя
Пройти мимо таких рисунков, не зацепившись улыбкой никак нельзя
© photo: courtesy of Emimem
Всматриваешься в формы рисунка, и кажется, что это верхняя оболочка асфальтовая лопнула от предельного натяжения и обнажила настоящий наряд земли. Точнее не наряд, а покрывало, в которое она кутается. И имя этому покрывалу – пэчворк, то есть одеяло из лоскутков.
Говорят, выражение Достоевского о том, что красота спасет мир – утопично. Возможно, но мир меняют идеалисты. Именно они заставляют хмурое утро улыбаться. Французский художник занимается своим мозаичными искусством по ночам. Кроит лоскутные одеяла для тротуаров пока все спят. Действия его считаются незаконными, поэтому Ememem и творит по ночам.
Впрочем, то, что творит художник, не оставляет равнодушным никого, вот и смотрят стражи правопорядка на это сквозь пальцы. Ememem занимался мозаичными покрытиями, когда как-то раз оказался на разрушенной дороге родного города. Тогда-то у него и возникла идея бороться с бездорожьем на улицах собственного города.
"Я делал похожие вещи, используя другие техники, и, наконец, когда я придумал эту, то понял, что нашел то, чем буду заниматься до конца жизни", – говорит художник в одном из своих интервью. Со временем география его работ расширилась, мозаики появлялись в других городах Франции и в Италии.
Грузинский flaking
Только при чем тут наш Тбилиси, спросите вы. А при том, что мы всегда впереди планеты всей. И в данном вопросе тоже. А именно – в Тбилиси тоже есть такая "лужа". Правда, пока еще одна. По той простой причине, что этот вид уличного искусства у нас также несанкционированный. Но тут самое интересное в другом.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeЗдание министерства культуры
Здание министерства культуры
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Лужа-то пока одна, но она в таком интересном месте! Аккурат пред министерством культуры. Я, как о ней узнала, сразу махнула на место. Лоскутный шарф постелили вдоль тротуара, перед стоянкой машин. В массе мозаичных кубиков есть один – эмблема фонда, который стоит за этим "хулиганством" – Рибирабо.
А происходило все так. Трое женщин фонда – его основательницы: специалист по мозаикам, автор проекта фасадной и напольной мозаики Президентского дворца Грузии, а также автор проекта мозаики на площади Пьяцца художник Натали Амиреджиби Де Пита; общественный деятель, избранный консульский советник по делам французов, проживающих в Грузии и Армении, Лусине Бардон и историк, член правления IWA Грузия Ирина Кочак, решили заняться стрит артом на тротуаре.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeЕсли не знать о наличии тут мозаичной росписи, можно и не заметить
Если не знать о наличии тут мозаичной росписи, можно и не заметить
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
– Мы выбрали хорошую такую лужу перед министерством образования. И начали орудовать, заполнять эту дыру. Все это длилось полчаса, не больше, – рассказывает Лусине Бардон. – Пришли доброжелательные ребята, восхитились нашим полетом фантазии. А потом сели в сторонке и начали звонить по телефону.
И тут приехала полиция с нами, хулиганками, разбираться. Могли бы, конечно, и другое менее амбициозное место выбрать, но мы девочки нескромные, – улыбается Люсине.
– Нам сообщили, что все это незаконно и нам придется удалить наше художество, – добавляет Натали Амиреджиби. – Ну, а потом, у нас была встреча с министром культуры и мы ей рассказали о нашей инициативе. И о печальной участи лужи, которую мы заделали перед министерством образования.
И она нам сказала, вот у меня перед министерством есть лужа, попробуйте ее заделать. Так, перед министерством появился этот тротуарный стрит арт.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeТбилисский флэкинг
Тбилисский флэкинг
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
"В силу древности тбилисских улочек и времени, которое оставляет на тротуаре свои следы, на тротуаре появляются выбоины, трещины, дыры", – говорят основатели фонда. – Эти повреждения не эстетично выглядят и, помимо всего, создают дискомфорт. А тротуарный стрит-арт – творческое решение проблемы.
Все эти повреждения на асфальте надежно заделывают керамическими плитами, смальтой, керамической мозаикой, керамогранитом и так далее. Выбор материала остается за мастером. Конечно, это всего лишь временная мера – латка, которая спасает тротуар, придает ему забавный и презентабельный вид.
И это до тех пор, пока эту часть тротуара полностью не отремонтируют. Но, честно говоря, увидев это искусство в готовом виду, даже не хочется масштабного ремонта. Хочется, чтобы мозаика осталась как можно дольше.
© photo: courtesy of EmememХудожник, что рисует на тротуаре
Художник, что рисует на тротуаре
© photo: courtesy of Ememem
Фонд предлагает внедрить культурную инновацию, которая завоевывает пространства европейских городов. Оформление повреждений на асфальте мозаичной плиткой – сравнительно новое направление. И Грузия может стать одной из первых стран, в которой это направление может успешно развиться.
Тбилиси, наравне с другими европейскими городами, в одночасье укутается в лоскутное одеяло. Для этого нужна всего лишь добрая воля городских властей.
К тому же этот вид стрит-арта является экологически чистым видом искусства. В отличие от стен, которые покрываются красками из пульверизаторов, мозаика – экологически чистый материал, который не представляет никакой угрозы для окружающей нас среды.
© photo: courtesy of EmimemКрасное на сером
Красное на сером
© photo: courtesy of Emimem
К тому же, члены фонда предлагают использовать остатки керамического производства, что выгодно и с экономической точки зрения. Для переработки производственных отходов нужна дополнительная электроэнергия. А в данном случае, эта проблема устраняется сама собой.
Художественные лоскутки лягут на тротуар и будут радовать глаз не только жителей города, но и туристов.
В последние годы мэрия города активно сотрудничает с представителями стрит-арта. Достаточно вспомнить такие значимый проект, как разрисованные стены тбилисских подземных переходов. Если эта инициатива все же получит одобрение у городских властей, Тбилиси запестрит цветными лужами.
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