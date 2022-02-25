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Макрон передал Путину просьбу Зеленского
Макрон передал Путину просьбу Зеленского
Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор по инициативе французской стороны 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T12:46+0400
2022-02-25T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Французский лидер добавил, что также "передал послание от Франции и послание Зеленского президенту России". "Пока это не дало эффекта", - добавил он.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, политика, украина, франция, обострение ситуации вокруг украины 2022
Макрон передал Путину просьбу Зеленского
12:46 25.02.2022 (обновлено: 12:54 25.02.2022) Подписаться на
Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор по инициативе французской стороны
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться", - цитирует Макрона РИА Новости.
Французский лидер добавил, что также "передал послание от Франции и послание Зеленского президенту России".
"Пока это не дало эффекта", - добавил он.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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