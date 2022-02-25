https://sputnik-georgia.ru/20220225/neskazannoe-v-tbilisi-proydet-neobychnaya-zhenskaya-vystavka--264783707.html

"Несказанное": в Тбилиси пройдет необычная женская выставка

"Несказанное": в Тбилиси пройдет необычная женская выставка

Истории, о которые вы еще не слышали: грузинская столица приглашает любителей современного искусства на уникальную выставку 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T13:17+0400

2022-02-25T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Дебютная персональная выставка грузинской художницы Анастасии Ахвеледиани "NEVERTOLD" откроется в арт-компании Open Space 26 февраля.Экспозиция "NEVERTOLD" – сочетает в себе несколько техник: живопись, объект и пространственную инсталляцию. Одни работы Ахвледиани были созданы специально для выставки, другие – ранее. Но объединяющей линией представленных произведений являются услышанные истории."Это неэмпирические истории, услышанные на разных этапах жизни, которые, сохранившись в памяти, часто продолжают изменяться. Их персонажей заменяют другие люди, иногда сам автор. Пути развития историй развиваются в разных направлениях, как в параллельных мирах", – говорится в анонсе выставки.Интересно, что в живописных сюжетах автора часто встречаются грубые контуры и феминные детали. Ахвледиани часто использует в своих картинах гипс и создает рельефные картины, которые являются неотъемлемой частью ее почерка.Анастасия Ахвледиани родилась в 1996 году и живет в Тбилиси. В 2018 году окончила Школу визуальных искусств, архитектуры и дизайна Свободного университета (VAADS) по направлению живописи.Художница участвовала в многочисленных групповых выставках и программах резиденций как в Грузии, так и за рубежом. В 2018 году Анастасия представила персональную выставку в Барселоне в рамках резиденции JIWAR Barcelona.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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грузия, культура, новости, тбилиси, грузинские художники