https://sputnik-georgia.ru/20220225/netflix-khochet-snyat-esche-odin-film-pro-aferista-iz-tinder---264789646.html
Netflix хочет снять еще один фильм про афериста из Tinder
Netflix хочет снять еще один фильм про афериста из Tinder
Известная, развлекательная платформа уже ведет переговоры с голливудскими продюсерами
2022-02-25T15:48+0400
2022-02-25T15:48+0400
2022-02-25T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Компания Netflix решила снять еще один фильм про афериста из приложения для знакомств Tinder – об этом сообщают иностранные СМИ. В феврале на Netflix вышел документальный фильм "Аферист из Tinder" о мошеннике из Израиля по имени Шимон Хают. Фильм мгновенно вошел в топ-10 самых просматриваемых проектов стриминга в разных странах, из-за чего создатели задумались сделать из него художественный фильм. Журнал Variety сообщил, что Netflix уже начал работу над новым вариантом фильма "Аферист из Tinder", основанном на событиях из документальной картины. Компания начала вести переговоры со звездными продюсерами и известными актерами, которые смогли бы перевоплотиться в героев реальных событий. Отмечается, что недавно главный герой документальной ленты заявил, что хочет продолжить свою кинокарьеру. Израильский мошенник с вымышленным именем Саймон Леваев, мечтает стать главным героем американского "Холостяка", написать собственную книгу, а также записать обучающий подкаст о свиданиях. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
netflix, шоу-бизнес
Netflix хочет снять еще один фильм про афериста из Tinder
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Известная, развлекательная платформа уже ведет переговоры с голливудскими продюсерами
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Компания Netflix решила снять еще один фильм про афериста из приложения для знакомств Tinder – об этом сообщают иностранные СМИ.
В феврале на Netflix вышел документальный фильм "Аферист из Tinder" о мошеннике из Израиля по имени Шимон Хают. Фильм мгновенно вошел в топ-10 самых просматриваемых проектов стриминга в разных странах, из-за чего создатели задумались сделать из него художественный фильм.
Журнал Variety сообщил, что Netflix уже начал работу над новым вариантом фильма "Аферист из Tinder", основанном на событиях из документальной картины. Компания начала вести переговоры со звездными продюсерами и известными актерами, которые смогли бы перевоплотиться в героев реальных событий.
Отмечается, что недавно главный герой документальной ленты заявил, что хочет продолжить свою кинокарьеру. Израильский мошенник с вымышленным именем Саймон Леваев, мечтает стать главным героем американского "Холостяка", написать собственную книгу, а также записать обучающий подкаст о свиданиях.
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