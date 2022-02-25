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Новые санкции: для российских дипломатов отменят "привилегированный въезд" в страны ЕС

Новые санкции: для российских дипломатов отменят "привилегированный въезд" в страны ЕС

Решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T10:39+0400

2022-02-25T10:39+0400

2022-02-25T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС в области виз упразднят "привилегированный доступ" российских дипломатов и бизнесменов в страны ЕСПутин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.На этой встрече было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России. Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, политика, в мире, урсула фон дер ляйен, сша, еврокомиссия, украина, санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022