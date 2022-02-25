https://sputnik-georgia.ru/20220225/oches-ne-poluchala-obrascheniy-ot-ukrainy-o-zakrytii-prolivov-dlya-rossiyskikh-korabley-264796888.html

ОЧЭС не получала обращений от Украины о "закрытии" проливов для российских кораблей

ОЧЭС не получала обращений от Украины о "закрытии" проливов для российских кораблей

Киев просит "закрыть" Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T17:48+0400

2022-02-25T17:48+0400

2022-02-25T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Украина не обращалась к Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по поводу "закрытия" турецких проливов Босфора и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. В Анкаре заявили, что Турция может закрыть проливы, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, россия, в мире, армения, киев, очэс, болгария, обострение ситуации вокруг украины 2022