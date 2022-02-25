https://sputnik-georgia.ru/20220225/predstaviteli-smm-obse-poka-ne-pokinuli-territoriyu-donetska---video-264784098.html

Представители СММ ОБСЕ пока не покинули территорию Донецка – видео

Представители СММ ОБСЕ пока не покинули территорию Донецка – видео

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не покинули территорию Донецка после начала боевых действий. Сейчас вся парковка занята автомобилями... 25.02.2022, Sputnik Грузия

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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. Второй день на территории Украины продолжаются боевые действия. Украинская армия вступила в прямое вооруженное противостояние с российскими войсками. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступила с заявлением, где говорилось, что все члены миссии ОБСЕ на Украине будут как можно скорее временно эвакуированы.

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Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию Донецка - видео Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР, вся парковка занята автомобилями миссии. 2022-02-25T13:00+0400 true PT0M25S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, донбасс, мультимедиа, обсе, обострение ситуации вокруг украины 2022, конфликты, видео