https://sputnik-georgia.ru/20220225/predstaviteli-smm-obse-poka-ne-pokinuli-territoriyu-donetska---video-264784098.html
Представители СММ ОБСЕ пока не покинули территорию Донецка – видео
Представители СММ ОБСЕ пока не покинули территорию Донецка – видео
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не покинули территорию Донецка после начала боевых действий. Сейчас вся парковка занята автомобилями... 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T13:00+0400
2022-02-25T13:00+0400
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. Второй день на территории Украины продолжаются боевые действия. Украинская армия вступила в прямое вооруженное противостояние с российскими войсками. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступила с заявлением, где говорилось, что все члены миссии ОБСЕ на Украине будут как можно скорее временно эвакуированы.
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Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию Донецка - видео
Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР, вся парковка занята автомобилями миссии.
2022-02-25T13:00+0400
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Sputnik Грузия
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видео, донбасс, мультимедиа, обсе, обострение ситуации вокруг украины 2022, конфликты, видео
Представители СММ ОБСЕ пока не покинули территорию Донецка – видео
13:00 25.02.2022 (обновлено: 13:23 25.02.2022) Подписаться на
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не покинули территорию Донецка после начала боевых действий. Сейчас вся парковка занята автомобилями миссии. Смотрите видео RIA Novosti с места событий
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. Второй день на территории Украины продолжаются боевые действия. Украинская армия вступила в прямое вооруженное противостояние с российскими войсками. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступила с заявлением, где говорилось, что все члены миссии ОБСЕ на Украине будут как можно скорее временно эвакуированы.